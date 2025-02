Till Lindemann: veröffentlicht neuen Remix mit Zacky Vengeance von Avenged Sevenfold: „Meine Welt – Megabot Remix (feat. Zacky Vengeance)“

Im Dezember 2024 präsentierte Till Lindemann seine neue Single Meine Welt und veröffentlicht nun einen Remix von Zacky Vengeance (Avenged Sevenfold) via Out Of Line Music. Die Single ist digital überall verfügbar und wird ebenfalls auf den physischen Meine Welt-Produkten enthalten sein.

Physisch ist Meine Welt erhältlich als limitierte Minimax Picture CD, Standard Maxi CD, Limitierte 7″ Picture Vinyl sowie Standard 7″ Vinyl.

Im Sommer 2025 tritt Till Lindemann seine erste Solo-Festivaltour durch Europa an:

13.06.2025 Rockfest – Turku, FI

19.06.2025 Hellfest – Clisson, FR

21.06.2025 Metal Air – Uelzen, DE

22.06.2025 Graspop Metal Meeting – Dessel, BE

26.06.2025 Resurrection Fest – Galicia, ES

28.06.2025 Evil Live Festival – Lissabon, PT

29.06.2025 Rock Imperium Festival – Cartagena, ES

04.07.2025 openErfurt – Erfurt, DE

06.07.2025 Lucca Summer Festival – Lucca, IT

11.07.2025 Masters of Rock – Vizovice, CZ

>> Tickets erhältlich via www.till-lindemann.com

Ab Oktober 2025 können Fans die Welt des Till Lindemann live auf seiner Meine Welt-Tour durch ganz Europa erleben:

29.10.2025 Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

31.10.2025 Amsterdam, NL – Ziggo Dome

04.11.2025 London, GB – Ovo Arena Wembley

06.11.2025 Frankfurt, DE – Festhalle

08.11.2025 Dortmund, DE – Westfalenhalle

10.11.2025 Dresden, DE – Messe Dresden

20.11.2025 Paris, FR – Adidas Arena

21.11.2025 Düsseldorf, DE – PSD Bank Dome

23.11.2025 Hamburg, DE – Barclays Arena

25.11.2025 München, DE – Olympiahalle

27.11.2025 Nürnberg, DE – Arena Nürnberger Versicherung

29.11.2025 Wien, AT – Wiener Stadthalle

01.12.2025 Krakau, PL – Tauron Arena

02.12.2025 Budapest, HU – MVM Dome

04.12.2025 Bukarest, RO – Romexpo

06.12.2025 Istanbul, TR – Ülker Sports Arena

08.12.2025 Sofia, BG – Arena 8888

10.12.2025 Zagreb, HR – Arena

14.12.2025 Zürich, CH – Hallenstadion

16.12.2025 Stuttgart, DE – Hanns-Martin-Schleyer-Halle

Weitere Shows werden noch angekündigt.

>> Tickets erhältlich via www.till-lindemann.com