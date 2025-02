Visionatica: veröffentlichen die zweite Single des kommenden Albums „Harrowing Insight“

Visionatica haben das zweite Video vom kommenden Album Harrowing Insight veröffentlicht.

Dazu haben sie sich mächstig Verstärkung mit ins Boot geholt und singen ein Duett mit Ambre Vourvahis von Xandria – ein echte Symphonic Doppelpack! Dabei ergänzen sich Tamara und Ambre absolut perfekt – ein wahrer Ohrenschmauß für Fans dieses Genre.

Das Album ist bereits im Vorverkauf erhältlich: visionatica.epr.rocks/

Harrowing Insight Tracklist:

1. The Mirror [Intro]

2. Wolfman

3. Sympathy For The Devil

4. Scheherazade

5. Fucking Seducer feat. Ambre Vourvahis / Xandria

6. Psychopaths

7. Super Masochistic So Sadistic Feministic

8.P aralyzed

9. Flashback

10. Inside

Visionatica live:

29.03.2025 Rockhütte Eisenhüttenstadt

05.04.2025 Symphonic Metal Night (B-Hof) Würzburg

25.04.2025 Harrowing Insight Album Release (MUZ Club) Nürnberg

Weitere Infos zu Visionatica könnt ihr hier nachlesen: