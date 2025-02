AlphaWhores: kündigen neues Album „You Can Come Out Now“ für den 13.06. an und veröffentlichen neue Single mit Video

Das in Panama ansässige Heavy-Alt-Rock-Duo AlphaWhores hat die Veröffentlichung seines zweiten Albums You Can Come Out Now angekündigt, das am 13. Juni 2025 erscheinen wird.

You Can Come Out Now wurde von dem in London, Großbritannien ansässigen Doppel-Grammy-Award-Gewinner Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse) produziert, der für die Aufnahme in das Heimatland der Band, Panama, reiste. Abgemischt wurde es vom langjährigen Bandkollegen Evan Rodaniche aus den USA.

Zeitgleich mit der Albumankündigung veröffentlicht die Band zudem ihre erste Single Pirate Mode, eine stampfende Hymne über Widerstandskraft und den Umgang mit den Hürden des Lebens.

AlphaWhores kommentieren:

“Going into Pirate Mode involves thickening one’s skin to better withstand life’s harsher blows. The track features our vocal harmonies, which have become a signature part of our sound, layered atop chunky guitar fuzz and thundering drums that advance forcefully to the pace of two distinct time signatures.”

Die neue Single folgt auf die Veröffentlichung von Over And Over, einer Coverversion des gleichnamigen Hot Chip-Klassikers, den AlphaWhore in ihrem unverwechselbaren Stil neu interpretierten. Der Song wurde von Evan Rodaniche produziert und abgemischt.

Zu dem aus Panama stammenden Duo AlphaWhores gehören Massiel Pinzón und Juan Carlos García de Paredes, die bereits seit über 20 Jahren zusammenarbeiten. Damals spielten beide noch in der Alternative-Rock-Band Mabí.

Im Jahr 2021, nach dem sich beide mit dem Ende einer langjährigen persönlichen Beziehung konfrontiert sahen, fanden sich Massiel und Juan Carlos im Studio wieder, um gemeinsam zu jammen und neue Musik zu machen, die ihnen helfen sollte, die Veränderungen in ihrem Leben zu verarbeiten. Die Studiosessions waren so erfolgreich, dass sie beschlossen, daraus ein neues Musikprojekt entstehen zu lassen und AlphaWhores war geboren.

Mit You Can Come Out Now entwickelt die Band ihren vielseitigen Mix aus Heavy-Einflüssen weiter, der von ihren unverwechselbaren Harmonien und einer Palette an derben Riffs durchdrungen ist. Das neue Album folgt der Veröffentlichung ihres Debüts I („One“ – HIER anhören) von 2024, das die Singles Raw Nerve und Same Team enthält.

Massiel Pinzón und Juan Carlos García de Paredes kommentieren die neue Single wie folgt:

„Recently Hot Chips Tiny Desk performance was fed to us by the YouTube algorithm. As we watched we noticed the opening track Over And Over had a very cool chord structure (similar to Lead Belly / Nirvanas Where Did You Sleep Last Night) which could probably benefit from a touch of doom. As we heard the lyrics: ‘Laid back, we’ll give you laid back’ we thought: ‘Let’s make this even more laid back.’“

AlphaWhores gehen auf ihre erste 19-Termine-umfassende Europatournee, die am 27. Februar beginnt und Shows in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Dänemark, Frankreich und Großbritannien umfasst. Tickets sind HIER erhältlich.

Alphawhores – Europa Tour 2025

27.02.2025 – (DK) Sonderborg, Sonderborghus

28.02.2025 – (DK) Kopenhagen, Loppen

01.03.2025 – (DK) Randers, Cafe Van Hatten

04.03.2025 – (DE) Hamburg, Knust

05.03.2025 – Secret Show

06.03.2025 – (DE) Berlin, Urban Spree

08.03.2025 – (DE) Weikersheim, Club W71

11.03.2025 – (AT) Wien, The Loft

12.03.2025 – (AT) Steyr, Roda

13.03.2025 – (DE) Augsburg, Soho Stage

14.03.2025 – (DE) Erfurt, Museumskeller

15.03.2025 – (DE) Hannover, Mephisto

16.03.2025 – (DE) Moers, Bollwerk 107

18.03.2025 – (DE) Köln, Tsunami Club

19.03.2025 – (DE) Frankfurt, Ponyhof

20.03.2025 – (DE) Karlsruhe, P8

21.03.2025 – (FR) Aix-en-Provence, Les Arcades

22.03.2025 – (CH) Luzern, Bruch Brothers

26.03.2025 – (UK) London, The Black Heart

Über AlphaWhores:

AlphaWhores, das sind Massiel Pinzón (‘she’) und Juan Carlos García de Paredes (‘he’). Es handelt sich um eine Art Supergroup, denn sowohl Massiel als auch Juan Carlos hatten lange und erfolgreiche Musikkarrieren, bevor sie sich zu AlphaWhores zusammenschlossen.

Massiel spielt bereits über die Hälfte ihres Lebens lang Rock & Roll. Sie lebt in der Republik Panama, einem Land in Lateinamerika am südlichen Ende Mittelamerikas, das an Costa Rica, Kolumbien, das Karibische Meer und den Pazifischen Ozean grenzt. Massiel studierte Musikproduktion, Songwriting und Performance in England und ist Songwriterin, Multiinstrumentalistin und Sängerin. Sie war in mehreren erfolgreichen Rock- und Alternative-Bands als Schlagzeugerin, Gitarristin und Sängerin aktiv, darunter auch in der ersten reinen Frauen-Rockband Panamas, namens Lolas. Massiel war auch als Rockjournalistin für die wichtigste panamaische Zeitung La Prensa tätig und war Präsidentin der Fundación Rockistmo, einer gemeinnützigen Organisation, die zur Förderung der Rockkultur in Panama gegründet wurde.

Juan Carlos ist ebenfalls ein Multiinstrumentalist und Musikproduzent mit einem Faible für Heavy Music. Er wurde wie Massiel in der Republik Panama geboren und lebt auch dort. In den 2000er-Jahren verankerte er sich mit Lemmiwinks, einer schrägen Punkband, die Prog-Rock mit einer lebensfrohen Attitüde mischte, in der Punk- und Indie-Szene. Ihre drei Alben und Live-Shows brachten dem Publikum sowohl Circle Pits als auch laute Lacher. Ihm gehören das mit einem Grammy ausgezeichnete Studio und Indie-Plattenlabel Editoris sowie ein Grassroots-Musiklokal in Panama-Stadt. Juan Carlos ist außerdem Schauspieler, Filmregisseur und Creative Director verschiedener Comedy-Sketch-Projekte.

Massiel und Juan Carlos begannen ihre Zusammenarbeit vor über zwanzig Jahren, als sie beide Mitglieder der in Panama ansässigen Alternative-Rock-Band Mabí waren, und haben seither an verschiedenen musikalischen Projekten mitgewirkt.

Der Name AlphaWhores leitet sich aus einer bekannten südamerikanischen Süßspeise ab: „AlphaWhores name is a play on words from the Spanish word alfajores, which are pastries very common in South America. It’s just a joke for whoever gets it. Not trying to be edgy or off-putting, rather just silly. Alfajores are a traditional South American dessert made up of two cookies with a sweet filling in between. The cookies are usually soft and shortbread, and the filling is often dulce de leche, also known as manjar. Alfajores can be eaten as a snack or dessert, and are often enjoyed with family and friends.“

Alphawhores online:

Facebook

Instagram

Website