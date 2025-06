AlphaWhores: haben Musikvideo zur Single „Bloodsport“ veröffentlicht

You Can Come Out Now – Das neue Album des in Panama ansässigen Heavy-Alt-Rock-Duos AlphaWhores ist am Freitag erschienen.

Das zehn Titel umfassende Album wurde bereits mit den ausgekoppelten Singles Bloodsport, Beautiful Music Awful Person und Pirate Mode angeteasert – passend dazu wurde ein neues Musikvideo zu Bloodsport veröffentlicht.

Das Album ist als limitierte swamp green Vinyl-Edition erhältlich und in allen digitalen Formaten verfügbar. Die digitale Version enthält außerdem den Bonustrack Over And Over, der im Januar vor der ersten Europatournee der Band veröffentlicht wurde. Mit You Can Come Out Now entwickelt die Band ihren heavy Mix aus vielseitigen Stilen weiter, der von ihren unverwechselbaren Harmonien und einer glühenden Palette an harten Riffs durchdrungen ist.

AlphaWhores über ihr neues Album:

“You Can Come Out Now is a bold, emotionally charged journey through the fragile terrains of identity, mental health, betrayal, rage, and resilience. Each track reveals a different facet of human vulnerability, from quiet inner chaos to explosive catharsis. The album refuses to shy away from discomfort—it embraces it, shaping raw experience into sound. It’s a reckoning and a release, a sonic shedding of old skin to make space for something more honest, more awake. This isn’t music for the faint-hearted. It’s music for those who’ve been to the edge and came back louder.”

Weitere Infos: