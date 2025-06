Mauthausen: veröffentlichen neue Death-Metal-EP „At And Of The Sum, Leprosarium“

Die brasilianische Death-Metal-Band Mauthausen präsentiert mit At And Of The Sum, Leprosarium ihr offizielles Debüt – eine kompromisslose EP, die sich tief in die düsteren Wurzeln des Old School Death Metal eingräbt. Gegründet Mitte 2022 von Jedson Cruz (Gitarre/Bass) und später vervollständigt durch Vitinho (Gesang) und André (Schlagzeug), bringt das Trio nun eine erste Veröffentlichung, die mit vier brutalen Tracks aufwartet: Mauthausen, Leprosarium, Punisher und Asylum.

Stark beeinflusst von Genregrößen wie Cannibal Corpse, Obituary und Decapitated, liefert die Band ein klangliches Inferno aus rohen Riffs, massiven Drums und gutturalem Gesang – alles getragen von einer tiefen inhaltlichen Auseinandersetzung mit Themen wie menschlichem Bösen, unsichtbaren Krankheiten, psychischem Leiden und geschichtlicher Traumata.

„Sterben aus Verzweiflung und Sehnsucht nach dem Untergang“ – so beschreibt Mauthausen selbst die Atmosphäre des Werks. Optimismus oder Erlösung? Fehlanzeige. Stattdessen bietet die EP eine düstere, verstörende Reflexion der Realität. Der Titel At And Of The Sum, Leprosarium steht sinnbildlich für einen verlorenen Zyklus – und die Erkenntnis, dass dieser Verlust sich endlos wiederholt.

Die EP ist ab sofort auf Spotify verfügbar und versteht sich nicht nur als musikalisches Statement, sondern als künstlerischer Widerstand – ein Manifest gegen Konformität und ein Aufschrei aus den tiefsten Abgründen der menschlichen Seele.

At And Of The Sum, Leprosarium: https://open.spotify.com/intl-pt/album/595QXp19Bzut3zjS2dvbRN