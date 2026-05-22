Mahlstrom Festival 2026: gibt Running Order für die Festivaltage bekannt

Das Mahlstrom Open Air ist ein aufstrebendes Musikfestival, welches sein Debüt 2018 hatte. Seitdem sorgt das Festival in der Metal-Szene für immer mehr Aufmerksamkeit. Das Festival findet am idyllischen Herthasee bei Holzappel statt, der eine einzigartige Kulisse für dieses Festival bietet. Wer auf Pagan-, Black- und Death-Metal steht, sollte das Festival auf keinen Fall verpassen. Wie es auf dem Mahlstrom Festival abgeht, könnt ihr in unserem Bericht von 2025 hier nachlesen.

Die Veranstalter haben nun die Running Order für die drei Festivaltage bekannt gegeben. Die Tageseinteilung sieht wie folgt aus (auf das Bild klicken):