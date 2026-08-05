Cultus Sanguine: enthüllen erste Single/Video „When Silence Devours“ vom kommenden Album

Das Warten hat endlich ein Ende.

Gestern haben Cultus Sanguine die Tür zu ihrem neuen Album Tears Painted Sky geöffnet und die erste Single When Silence Devours enthüllt. Man taucht augenblicklich in düstere, kraftvolle Klänge ein, die einen auf eine langsame, unerbittliche Reise in die Tiefen der Seele mitnehmen – an einen Ort, an dem Schmerz und Dunkelheit Gestalt annehmen.

Das offizielle Video, geschaffen von Gianfranco Logiudice, kann hier angesehen werden:

Der langjährige Bandleader Joe Ferraro kommentiert: „When Silence Devours was born from that place where silence is no longer peace, but a living presence that slowly devours everything. I imagined a soul crossing the ruins of its own life, where memory crumbles and no name holds meaning. In this track, pain does not seek redemption… it is embraced. It is a journey into the beauty of decay, into grace distorted by suffering, where absence becomes the only possible truth and silence becomes the last remaining language for speaking with eternity. The fast-paced music — evocative of 80s wave filtered through dark metal —embraces the lyrics in a sense of decadence.“

Mit Tears Painted Sky verschieben Cultus Sanguine die ohnehin schon fragilen Grenzen ihrer Poetik und geben sich vollends der Ästhetik des Endes hin.

Das Album erscheint am 9. Oktober über My Kingdom Music als Deluxe-Edition, CD, LP, Kassette und im digitalen Format.

Cultus Sanguine online:

https://www.facebook.com/JoeCultusSanguine