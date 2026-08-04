50 Jahre Kiss in Deutschland: offizielle Fan-Feier mit Kiss-Leadgitarrist Tommy Thayer

Kiss-Leadgitarrist Tommy Thayer steht als Featured Special Guest im Mittelpunkt der offiziellen Fan-Feier zu 50 Jahren Kiss-Geschichte in Deutschland. Die Veranstaltung findet am 30. Oktober 2026 in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf statt.

Tommys Rolle umfasst mehrere Programmpunkte: Er wird während des Live-Sets der Kiss Forever Band einen besonderen Gastauftritt absolvieren. Außerdem wird es eine begrenzte Zahl an Signing- und Fotomöglichkeiten mit ihm geben.

Kiss Forever Band wird live auftreten. Doro Pesch – die Metal Queen – ist Teil der großen Fan-Feier und wird beim musikalischen Finale gemeinsam mit Tommy Thayer und Kiss Forever Band auftreten. Der legendäre Konzertveranstalter Ossy Hoppe und der renommierte Fotograf Didi Zill sind ebenfalls als Special Guests dabei und bringen Musik, Geschichten und ikonische Bilder aus der Kiss-Geschichte in Deutschland in die Veranstaltung ein.

Die Fans erwartet außerdem ein seltenes Kiss-Artefakt, exklusive Produkte und Event-Merchandise, limitierte Musikveröffentlichungen sowie weitere Überraschungen, die noch bekannt gegeben werden.

Dies ist eine offizielle Feier für und mit den Fans. Kiss-Fans aus aller Welt sind willkommen. Kiss treten nicht als Band auf.

Der Ticketverkauf startet am 11. August 2026. Fans können ihr Interesse ab sofort unter https://www.kissonline.com/kiss-germany-50/?utm_source=ugc&utm_medium=socials&utm_campaign=Germany50 registrieren.

Die Registrierung ist kein Ticketkauf und garantiert keinen Einlass.

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