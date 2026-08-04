Waltari: sagen ihre für Oktober 2026 geplante Tour ab

Leider müssen Waltari ihre für Oktober geplante Tour aus logistischen Gründen absagen. Der Grund hierfür ist nicht etwa ein schleppender Ticketverkauf (was heutzutage oft als Ursache vermutet wird), sondern vielmehr interne Umstände. Jüngste Veränderungen innerhalb der Band – die ironischerweise genau nach der Ankündigung der Konzerte auftraten – haben die planmäßige Durchführung der Tour leider unmöglich gemacht. Die Band ist sehr traurig darüber.

Mastermind Kartsy (Hatakka) kommentiert: „For the very first time in our decades long career we had been forced to postpose a tour! You can be sure this one as well had been heavily discussed and gauged within the band, yet with broken hearts we must make this decision. We so much are looking forward to meet all of You again eye to eye – and I promise, as soon as possible.“

Derzeit stehen noch keine Ersatztermine fest; daher bittet die Band alle Ticketinhaber, ihre Karten an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückzugeben. Waltari arbeiten daran, schnellstmöglich neue Tourdaten bekannt zu geben. Bis dahin müssen sich die Fans jedoch mit der Musik aus der Konserve (physisch oder digital) trösten. Kartsy fügt hinzu: „There is a strategical reason behind all this, too, and that is to provide you fans something greater in the future.“ Waltari hoffen, sich schon bald mit erfreulichen Nachrichten zu Live-Auftritten zurückmelden zu können!

Waltari

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