Kiss: launch des Ultra Premium Rum – 50th Anniversary Edition „Hotter Than Hell“

Kiss Rum Kollection und Drink It Up by Kiss veröffentlichen den mit Spannung erwarteten Kiss Hotter Than Hell Ultra Premium Rum – 50th Anniversary Edition.

Das Jubiläum des von den Fans verehrten Albums Hotter Than Hell aus dem Jahr 1974 feiert 50 Jahre Rock-Vermächtnis und markiert einen bedeutenden Moment in der Kisstory.

Die einzigartige neue Mischung aus 14 Jahre altem Rum hat eine hohe Raffinesse, die durch die Reifung in Ex-Bourbon- und Batavia-Arrak-Leggers aus Guyana und Jamaika zu verdanken ist. Mutig, brillant und standesgemäß zur Jubiläumsfeier.

Verkostungsnotizen

Geruch: Raffinierte Noten von Butterscotch, Datteln und dunkler Schokolade

Geschmack: Weich und doch komplex, führend mit ausgeprägten Tönen von Arrak und Crème Caramel. Es folgt klarer Eichencharakter, abgerundet mit Anklängen von Mandel, Vanille und Fudge

Abgang: Vollmundig und ausgewogen, betont den Charakter, der sich durch lange Reifung entwickelt hat

Servierempfehlung: Pur genießen, damit die Aromen und der Charakter voll zur Geltung kommen.

Bestellung exklusiv ab sofort bei www.brandsforfans.com

Verkaufspreis: 65,00 €

https://brandsforfans.com/de/produkt/kiss-hotter-than-hell-rum/