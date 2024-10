Party.San Open Air 2025: bestätigen drei neue Bands für das Festival

Vom 07. bis 09.08.2025 wird Schlotheim wieder zum Hotspot der Extreme Metal-Welt, wenn das Partysan Open Air seine Tore öffnet. Dafür nimmt das Line-Up weiter Form an. Drei weitere Bands hat der Veranstalter jetzt für euch bekannt gegeben.

Perchta

Diese aufstrebende Tiroler Band mischt die Szene ordentlich auf und begeistert mit ihrem Black Metal in Tiroler Mundart Fans in ganz Europa. Ihre Mischung aus musikalischer Härte und einer durchdachten Ästhetik hat ihnen schnell eine breite Anhängerschaft eingebracht. Kein Wunder, dass ihr Debüt bei Prophecy Productions eingeschlagen hat. Perchta beweisen eindrucksvoll, dass Black Metal keine Sprachbarrieren kennt.

I Am Morbid

Nach der Trennung von Morbid Angel David Vincent führt mit seiner Formation I Am Morbid den Florida Death Metal in unnachgiebiger Härte fort. Zusammen mit Metal-Urgestein Pete „Commando“ Sandoval und Richie Brown zelebrieren sie klassischen Death Metal in Reinform. Nach ihrem spektakulären Auftritt mit Terrorizer beim PSOA 2024 dürfen sich die Fans auf ein weiteres energiegeladenes Set freuen.

Dool

Eine Beschreibung, die Dool wirklich gerecht wird, gibt es wohl nicht – und das ist auch gut so. Die niederländische Band bringt rockige, vertrakte und experimentelle Klänge, die von Doom- und Progressive-Einflüssen bis hin zu zornigen Melodien reichen. 2025 treten sie erstmals beim Partysan Open Air auf und bringen ihre unverwechselbare Energie auf die Bühne.

Für das Party.San Open Air 2025 können die Tickets ab 149,99 € erworben werden. Tickets gibt es HIER!