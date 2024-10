Accuser: veröffentlichen Titeltrack ihres kommenden Albums

Die deutschen Thrash-Metal-Pioniere Accuser veröffentlichen ihr 13. Studioalbum Rebirthless am 21. November über MDD Records. Es erwarten euch neun Songs gnadenloser Thrash der Extraklasse! Die Band selbst gab an, dass Rebirthless die musikalische Vision der Band perfekt umsetzt, dank kraftvoller Melodien, aggressiver Rhythmen und tiefgründiger Texte, die den Hörer fesseln und zum Nachdenken anregen. Die komplette Tracklist findet ihr weiter unten. Als ersten Vorgeschmack gibt es den Titeltrack ab sofort als Lyric-Video auf YouTube und die Single auf digitalen Streaming-Plattformen. Das Album erscheint auf CD und LP. Check it out

Rebirthless Tracklist:

1. Violent Vanity

2. Ghost Of Disease

3. Rebirthless

4. Painted Cruelty

5. Faded Remorse

6. When Desperation Scorns

7. Fear Denied

8. Spiritual Recipients

9. Damned By The Flood

Accuser online:

https://accuser.de/

https://www.facebook.com/accuser2008/

https://www.instagram.com/accuserthrash/