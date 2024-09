Accuser: „Rebirthless“ erscheint am 21. November

Seit den 80er gehören Accuser zweifellos zu den Vorreitern des deutschen. Mit Rebirthless steht nun das 13. Studioalbum der Siegener ins Haus, welches am 21. November veröffentlicht wird. Stilistisch knüpft das Quartett darauf sowohl an die Vorgänger Alben an, greift aber zugleich auch Elemente aus ihrer Anfangszeit auf. Das kommende Album enthält damit alles was die Band seit jeher ausmacht: kraftvolle Melodien, aggressive Rhythmen und tiefgründige Texte, die die Hörer fesseln und zum Nachdenken anregen. Rebirthless erscheint als CD und Vinyl, freut euch schonmal auf ein wahres Thrash-Metal-Feuerwerk. Mehr Infos und eine erste Kostprobe gibts schon bald!

Pre-Orders:

MDD: http://mdd-records.de/accuser

CD: https://amzn.to/3XSs9xg

Vinyl: https://amzn.to/3XVS1YQ

Accuser online:

https://accuser.de/

https://www.facebook.com/accuser2008/

https://www.instagram.com/accuserthrash/