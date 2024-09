Asterise: veröffentlichen erste Single „Into Fantasy“ am 27.09.

Die Symphonic Power Metal Band Asterise kündigt auf ihrer Facebook-Seite die erste Single zum neuen Album Tale Of A Wandering Soul an und verrät den Erscheinungstermin für das Album.

„Am heutigen Freitag, den 27. September, wird die erste Single Into Fantasy aus dem kommenden Album Tale Of AWandering Soul als Lyric-Video veröffentlicht. Der Song wird von Arnaud Menard und Sozos Michael gesungen – beide liefern eine großartige Leistung ab! Der Song enthält eine Menge 90er Stratovarius-Einflüsse. Harpsi, schnelle Rhythmusgitarren, echtes Schlagzeug und ein erstaunliches Keyboard-Solo im Stil von Jens Johansson. Das kann man nicht überhören. Gleichzeitig kündigt die Band an, dass das komplette Album am 6. Dezember 2024 bei Inverse Records erscheinen wird. (…) Alle Cover-Arts, CD-Grafiken & Booklet und Lyric-Videos wurden von Dream Visual Productions erstellt.“

Asterise online:

Facebook

Instagram