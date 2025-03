Interview mit Simon McBride zum neuen Album „Recordings 2020-2025“

Artist: Simon McBride

Herkunft: Belfast, Nordirland

Genre: Rock, Hardrock

Bandmitglieder:

Gitarre und Gesang – Simon McBride

Bass, Percussion – Dave Marks

Schlagzeug – Marty Mc Closkey

Der seit 2022 bei Deep Purple agierende irische Gitarrist Simon McBride veröffentlicht am 07.03.2025 sein inzwischen fünftes Studioalbum, das mit diversen Coversongs und auch einigen Neuaufnahmen bereits bestehender Songs aufwartet (Review hier). In diesem Rahmen stellt sich mir Simon McBride und gibt bereitwillig Auskunft über die neue Scheibe, aber auch Fragen zu Deep Purple werden beantwortet. Nach einer kurzen Vorstellung meinerseits geht es los. (Das Interview wurde per Zoom aufgenommen.)

Time For Metal / Kay

Hallo Simon, vielen Dank für deine Zeit und die Möglichkeit, mit dir ein Interview zu führen. Wo bist du gerade? Bist du noch in Deutschland? Zumindest warst du vor ein paar Wochen noch hier.

Simon McBride

Ich befinde mich zurzeit zu Hause in Nordirland. Deutschland war nur ein Besuch in den Chamäleon Studios.

Time For Metal / Kay

Letzte Woche hatte ich bereits die Möglichkeit, mit Don Airey zu sprechen, der ja auch demnächst mit einem neuen Album am Start ist. Dabei haben wir uns auch kurz über dich unterhalten, denn du bist ja in der Don Airey Band als Gitarrist, und er sagte, du warst auch gerade in Hamburg.

Simon McBride

Ja, das stimmt. Da war ich kurz. Zu Don: Ich habe auf einigen Alben von ihm mitgewirkt. Wir sind gute Freunde, und er ist einer der Gründe, weshalb ich zu Deep Purple gekommen bin.

Time For Metal / Kay

Bevor wir da weitermachen, habe ich mal etwas recherchiert. Dein Weg beginnt ja bereits mit 16 Jahren, als du bei der späten NWOBHM-Band Sweet Savage den Gitarristen Vivian Campbell ersetzt hast, der ja bekanntlich zu Dio gegangen ist. Mit Sweet Savage hast du zwei Alben aufgenommen und warst viel unterwegs mit den Jungs. Ich kenne die gar nicht, werde sie mir aber mal anhören.

Simon McBride

Das solltest du mal tun. Ich bin schon früh zu Hause mit rockiger Musik groß geworden. Mein Vater hörte Led Zeppelin, Deep Purple und solche Sachen, also wollte ich unbedingt auch Musik machen. Mit neun begann ich dann, Gitarre zu spielen, und Sweet Savage war meine erste feste Band. Das hat uns bis heute verbunden, und ich treffe die Jungs regelmäßig. Irgendwie sind wir weiterhin miteinander bekannt und treffen uns im Pub oder auch so. Wusstest du, dass Sweet Savage einen Song gemacht haben, der von Metallica gecovert wurde? Metallica haben damals angefragt, ob sie den covern dürfen. Killing Time heißt der.

Time For Metal / Kay

Echt? Wusste ich nicht. Na ja, noch ein Grund, da mal reinzuhören. Es gab dann einige Projekte, bis du 2008 deine erste Solo-Platte Rich Man Falling aufgenommen hast. Da waren ja auch bereits Coversongs von Hendrix und Free dabei. Es folgten noch weitere Solo-Platten, bis du 2022 The Fighter aufgenommen hast, also fast zeitgleich mit deinem Beitritt zu Deep Purple. Und heute bist du bei einer Band, die du bereits im zarten Kindesalter gehört hast und die da bereits seit 20 Jahren existierte. Das ist eine beeindruckende Karriere.

Simon McBride

Ja, das ist schon irgendwie komisch, aber heute sehe ich das als ganz normal an.

Time For Metal / Kay

Wenn ich das richtig weiß, und da glaube ich Don Airey mal, hat sich der Weg zu Deep Purple im Laufe einer Tour mit Ian Gillan und der Don Airey Band so ergeben. Er (Gillan) soll schwer begeistert gewesen sein von deinem Spiel und soll gesagt haben: Wenn Steve (Anm. d. Redakteurs: Steve Morse, Gitarrist bei Deep Purple bis 2022) mal aufhört, dann soll Simon neuer Deep Purple-Gitarrist werden.

Simon McBride

Ja, so war das wohl. Die Tour war kurz vor der Covid-Pandemie und hat uns durch diverse Orte geführt. Ah, ich sehe, du hast die Platte aus St. Petersburg (Triple LP Ian Gillan With The Don Airey Band And Orchestra In St. Petersburg). Das war eine große Sache, so mit Orchester und Band. Tja, und als dann 2022 Steve wegen seiner Frau eine Auszeit genommen hatte, erinnerte sich Ian an mich und fragte, ob ich erst mal ein paar Shows mitmachen will. Da sage ich natürlich nicht nein. Tja, und dann war ich irgendwie dabei und kurz darauf festes Mitglied, weil Steve bekanntlich ganz aufhörte.

Time For Metal / Kay

Damit ist natürlich die Promotiontour, falls es eine geben sollte, ausgefallen.

Simon McBride

Das ist etwas zu kurz gekommen. Es gab ja eine große Tour mit Deep Purple und nicht so viel Zeit, mein eigenes Projekt live zu promoten.

Time For Metal / Kay

Ich muss gestehen, dass auch ich deine letzte Scheibe bis vor kurzem nicht kannte. Ich bin ein großer Deep Purple-Fan und folge der Band seit den Siebzigern. Meine ersten Platten waren Fireball, In Rock und Machine Head. Ich habe auch von allen ehemaligen und noch dazugehörenden Musikern die Platten, und nun kommt eine Simon McBride-Sammlung dazu. Und es ist schon interessant, wenn nun so ein junger Musiker die Songs aus den frühen Siebzigern spielt. Ist das schwierig? Also auch das Erlernen der Songs?

Simon McBride

Nein, nicht wirklich. Wenn man professioneller Musiker ist, dann geht das relativ schnell. Ungefähr so, als wenn du einen Führerschein hast und nun ein neues Auto bekommst. Fahren kannst du, musst nur noch die spezifischen Dinge lernen. So ähnlich war es bei Deep Purple auch. Einige Sachen kannte ich ja bereits, denn auch ich habe Deep Purple früher gehört. Na ja, und dann eignest du dir die älteren Sachen an. Das war nicht so schwer, weil die Songstrukturen eigentlich recht einfach sind, auch wenn man das nicht glauben mag.

Time For Metal / Kay

Das sieht auch auf der Bühne so aus. Ich habe dich jetzt bereits zweimal mit Deep Purple gesehen, einmal 2022 und dann in Lingen. Außerdem mit der Don Airey Band in Hamburg, da mit Carl Sentance (Anm. d. Redakteurs: auch der aktuelle Nazareth-Sänger) am Mikro. Hätte er nicht auch auf deiner Scheibe singen können?

Simon McBride

Carl ist ein großartiger Sänger, aber bei uns mache ich das selber. Das passt einfach. Wir sind schon lange befreundet und ich treffe ihn regelmäßig.

Time For Metal / Kay

Wenn ich Deep Purple so in den letzten Jahren gesehen habe, dann sieht es nach viel Spaß auf der Bühne aus. Konzentriert, aber mit Spaß.

Simon McBride

Ja, das macht es auch. Die Herren sind gut drauf. Die Leichtigkeit von Paicy (Anm.: Ian Paice, Drummer von Deep Purple), das feine Bassspiel von Roger Glover oder die Keyboards von Don Airey – das macht Laune und ist immer spannend. Dazu kommt Ian Gillan, der seine Sache mega macht. Immerhin ist der Mann fast 80. Und das merkt man auf der Bühne kaum.

Time For Metal / Kay

Das ist einfach unglaublich. Und er hat eine markante Stimme, die zwar nicht mehr so hoch kommt, aber immer noch einen hohen Wiedererkennungswert hat. Du singst ja auch – gab es da nicht mal die Intention, das bei Deep Purple auch zu tun? Ähnlich wie früher Coverdale und Hughes?

Simon McBride (lacht)

Nee, das lass mal den Ian machen. Der ist der Richtige für den Job. Ich spiele Gitarre, und das reicht mir bei Deep Purple vollkommen.

Time For Metal / Kay

Aber nun mal zu deinem neuen Album. Es gibt sicherlich später noch mal ne Frage zu Deep Purple.

Simon McBride

Okay.

Time For Metal / Kay

Was hat dich dazu bewogen, eine Platte mit Coversongs rauszubringen? Und nach welchen Kriterien hast du diese Songs ausgesucht?

Simon McBride

Ach, das war nicht so schwer. Es sind alles gute Songs, und die haben mich irgendwie begeistert. Tja, und dann haben wir die halt mal aufgenommen – so, wie ich sie spielen würde. Also nicht einfach nachgespielt, sondern sie auch nach meiner Vorstellung arrangiert, und es sind ja nicht nur Coversongs, sondern auch andere

Time For Metal / Kay

Das stimmt, von den Covertracks ist das ja bunt gemischt. Die unterschiedlichsten Interpreten sind dabei – querbeet, also Duran Duran, The Cure oder Bryan Adams und Bill Withers.

Simon McBride

Ja, das stimmt. Das sind Tracks von Bands oder einzelnen Künstlern, die es mir angetan haben. Gerade Duran Durans Ordinary World oder auch Mr. Mister sind ganz neu interpretiert, und durch den Verzicht auf Keyboards bekommen solche Songs ganz neue Wendungen. Sie werden dadurch auf ihre Weise einzigartig. Auch The Cures Lovesong hat gewonnen. Aber es sind ja nicht nur Coversongs darauf, sondern halt auch einige neu aufgenommene Stücke.

Time For Metal / Kay

Die Songs sind teilweise ja bereits auf Singles And EPs 2020 – 2022 erschienen und einige von älteren EPs neu aufgenommen. Mir gefällt besonders das von dir angesprochene The Cure-Cover, aber auch das letzte Stück So Much Love To Give hat interessante Parts. In den fast neun Minuten hört es sich an einigen Stellen an wie Led Zeppelins Kashmir an– leicht psychedelisch angehaucht, und immer dein ausdrucksstarkes Gitarrenspiel. Das macht die Songs insgesamt sehr ansprechend.

Simon McBride

Danke, ich gebe mir Mühe. Die anderen Songs haben wir in den Chamaeleon Studios in Hamburg aufgenommen. Das war eine spontane Entscheidung.

Time For Metal / Kay

In den Chamaeleon Studios nehmen einige bekannte deutsche Bands ihre Platten auf. Das soll dort sehr entspannt sein.

Simon McBride

Ja, das ist es – auch sehr professionell und gut ausgestattet. Es stehen viele alte Verstärker und Boxen herum, fast schon wie in einem Museum. Das macht es gemütlich und angenehm. Es ist ein Mekka für Musiker.

Time For Metal / Kay

Du spielst auf deinem Album nur mit zwei weiteren Musikern. Zum einen am Bass Dave Marks, der ja auch bei der Don Airey Band mitspielt, und an den Drums sitzt bei diesem Album Marty McCloskey. Das reicht aus? So geht ihr dann auch auf Tour? Ach ja, und du singst. Übrigens, bei einigen Parts klingst du wie Glenn Hughes.

Simon McBride

Das wusste ich nicht, aber interessant. Ja, wir sind zu dritt. Das reicht vollkommen aus – eine Pub-Band.

Time For Metal / Kay

Fast wie ZZ Top – es fehlen nur die Bärte.

Simon McBride (lacht und streicht über sein glatt rasiertes Kinn)

So ähnlich – nur mit den Bärten, das wird wohl nichts mehr werden.

Time For Metal / Kay

Ihr kommt ja auch in den Knust Club in Hamburg. Da werde ich sicherlich auch sein und dann ein paar Sachen zum Signieren mitbringen. Wie du im Hintergrund sehen kannst, bin ich Sammler und habe bereits einige signierte Sachen – unter anderem das seltene Deep Purple Cover-Bild von der Equals 1.

Dazu fällt mir glatt noch die Frage ein: Lieber in solchen kleinen Clubs oder doch auf der Bühne vor zig Tausenden?

Simon McBride

Ja, das habe ich schon gesehen. Also, ich mag es, in kleinen Clubs zu spielen. Das ist ehrlicher und direkter am Fan. Aber so eine große Bühne mit einigen Tausend Leuten vor sich hat auch was. Das Individuum, der Einzelne, verblasst dann, aber die Menge reißt einen mit. Das ist schon aufregend und macht Spaß.

Time For Metal / Kay

Was wird auf der Setlist zu finden sein? Songs vom Fighter-Album? Finde ich übrigens auch sehr gelungen.

Simon McBride

Ich denke, davon wird einiges dabei sein – und auch einige der Coversongs. Mal sehen, das finale Wort ist noch nicht gefallen.

Time For Metal / Kay

Smoke On The Water als Zugabe?

Simon McBride (lacht)

Das wohl eher nicht, aber es kann schon einen Deep Purple-Song geben. Ist dann ja auch gecovert.

Time For Metal / Kay

Wenn du jetzt auf Tour gehst, Ian Paice mit Purpendicular tourt und Don Airey vielleicht sein neues Album promotet, dann ist es ja erst mal ruhiger um Deep Purple. Entstehen vielleicht neue Songs? Immerhin eilt die Zeit, und niemand weiß, was passiert.

Simon McBride

Das stimmt, aber irgendwie werden immer neue Sachen gestrickt. Ob daraus eine Platte wird, weiß man nicht. Und natürlich müssen wir alle dem Alter Rechnung tragen. Da ist das alles keine Selbstverständlichkeit mehr. Aber wir sind alle professionelle Musiker, und an ein Aufhören ist erst mal nicht zu denken.

Time For Metal / Kay

Das wollen wir doch hoffen. Immerhin sind die letzten vier Deep Purple-Alben immer auf Platz eins in den Charts gewesen. Das ist schon sehr erfolgreich.

Simon McBride

Da hast du Recht, aber niemand weiß genau, was kommt.

Time For Metal / Kay

Das ist doch ein schönes Schlusswort. Unsere Zeit ist um. Vielen Dank für das tolle Interview mit einem Gitarristen, der jetzt bei meiner Lieblingsband spielt. Es ist mir eine Ehre gewesen, und ich hoffe, dich mit Deep Purple noch oft zu sehen. Bisher war ich bei den Jungs fast dreißig Mal.

Simon McBride

Das ist oft. Dann siehst du mich solo nun zum ersten Mal. Ich bedanke mich auch, und dann sehen wir uns sicherlich in Hamburg und vielleicht bei anstehenden Deep Purple-Shows.