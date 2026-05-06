Deep Purple: kündigen mit „Splat!“ ein neues Album für den 03.07.2026 an

Deep Purple veröffentlichen ihr neues Studioalbum Splat! am 3. Juli bei earMUSIC. Der Vorverkauf startet heute. Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 haben Deep Purple mehr als 120 Millionen Alben verkauft und sich längst einen festen Platz in der Rockgeschichte gesichert. Statt sich auf ihr Vermächtnis zu verlassen, führen Deep Purple es entschlossen weiter, getragen von jenem Spirit, der bereits ihre frühen Alben auszeichnete.

Frontmann Ian Gillan: „Die jetzige Inkarnation von Deep Purple fühlt sich sehr wie eine heutige Version von Deep Purple aus den siebziger Jahren an.“

Erneut hat sich die Band mit dem renommierten Produzenten Bob Ezrin (Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper) zusammengetan. Gemeinsam haben sie ein Album geschaffen, das genau jenen Sound und Jene Haltung bündelt, die Deep Purple seit Jahrzehnten unverwechselbar machen. Mit Splat! legt die Band ihr härtestes Album seit vielen Jahren vor, gemeinsam im Studio aufgenommen, wie bei Deep Purple seit jeher üblich. Ian Gillan: „Ich muss sagen: Wir sind jetzt wieder ganz bei Material, das in einer Linie mit Highway Star, Smoke On The Water und Lazy steht – mit der Dynamik, der Balance und dem Spaß, die unsere Musik von 1969 bis 1973 ausgemacht haben.“

Im Zentrum von Splat! steht eine von Ian Gillan entwickelte Idee: Das Ende wird nicht als Zerstörung begriffen, sondern als Verwandlung. Splat! erkundet das Ende der Menschheit nicht im Sinne einer kruden Apokalypse, sondern als Metamorphose jenseits der physischen Existenz. Das Albumkonzept wird in den Wochen bis zur Veröffentlichung am 3. Juli weiter enthüllt. Folgt Deep Purple und earMUSIC auf Social Media, um auf dem Laufenden zu bleiben. Zur Feier der Veröffentlichung setzen Deep Purple ihren umfangreichen Tourplan 2026 mit nicht weniger als 86 Shows in 28 Ländern auf drei Kontinenten fort. Neue Musik von Splat! ist bereits auf dem Weg. Deep Purple laden ihre Fans ein, die Reise in den kommenden Wochen zu begleiten.

Ian Gillan fasst es zusammen: „Deep Purple sind im Moment an einem großartigen Punkt.“

Splat! erscheint am 3. Juli in verschiedenen Formaten:

Limited Box Set mit:

– 2LP Gatefold (180g)

– 12-seitigem Booklet im Vinylformat

– CD Digisleeve

– 3 exklusiven 10-Inch-Vinyls mit Liveaufnahmen von der Deep Purple Tour 2024

– exklusiver 7-Inch-Single mit dem Bonustrack „GUINNESIS“, der nicht auf dem Studioalbum enthalten und ausschließlich im Box Set erhältlich ist

CD (Digisleeve)

2LP Gatefold (black, 180g) + 12-seitiges Vinyl-Booklet

Ltd. Purple 2LP Gatefold (180g) + 12-seitiges Vinyl-Booklet

Ltd. Transparent Yellow 2LP (180g) + 12-seitiges Vinyl-Booklet

Limited Cassette (by REVOX)

Alle LP-Editionen enthalten ein umfangreiches 12-seitiges Booklet im LP-Format mit Illustrationen und sämtlichen Songtexten, exklusiv erhältlich in der Erstauflage!

Weitere exklusive Artikel sind über den offiziellen Artist Store erhältlich, darunter:

– Limited 2LP Picture Disc + 12-seitiges Vinyl-Booklet

– streng limitierte Leinwand, signiert von allen Bandmitgliedern und weltweit auf nur 199 Exemplare limitiert

– weitere Bekleidungs- und Merchandise-Artikel

Über Deep Purple

Es gibt kaum genug Superlative, um den Beitrag von Deep Purple zur Rockmusik angemessen zu würdigen. Mit mehr als 120 Millionen verkauften Alben und seit Jahrzehnten gefüllten Arenen weltweit ist es kaum verwunderlich, dass der renommierte britische Radiosender Planet Rock die Gruppe zur fünfteinflussreichsten Band aller Zeiten ernannte.

Zudem wurde die Band 2008 bei den World Music Awards mit dem Legend Award ausgezeichnet und 2016 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Deep Purple sind wahrhaftig Rock-Adel.

Mit einem Werk, das sich über sieben Jahrzehnte erstreckt, haben Deep Purple das Hard-Rock-Genre mitbegründet und geprägt, während sie sich zugleich kontinuierlich in neue Bereiche vorwagten. So hielten sie ihren Sound frisch und gewannen neue Fans hinzu, zusätzlich zu den Legionen, die der Band seit ihren Anfängen treu geblieben sind.

Das gefeierte MKII-Line-up mit Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord und Ritchie Blackmore war für viele der prägenden Rockalben der frühen siebziger Jahre verantwortlich, darunter Made In Japan, das allgemein als eines der wichtigsten und einflussreichsten Livealben aller Zeiten gilt. Deep Purple gelten als eine der härtesten arbeitenden Bands überhaupt und veröffentlichen seit ihrer Gründung im Jahr 1968 mit wenig Pause weiterhin Nummer-eins-Alben und touren weltweit.

Deep Purple sind ihren musikalischen Wurzeln treu geblieben und schöpfen aus einer vielseitigen Mischung von Stilen, um einen unverwechselbaren Sound zu schaffen, der die Band bis heute definiert und zugleich ein Vermächtnis hervorgebracht hat, das nur sehr wenige Bands je erreichen konnten. Die Band hat so viele Klassiker geschrieben und aufgenommen, dass ihr Publikum Menschen unterschiedlichster Generationen und Herkunft umfasst – etwas, das Deep Purple immer offen angenommen haben. Deep Purples jüngstes Studioalbum =1 aus dem Jahr 2024 folgte auf ihre weltweit chartstürmenden Alben Whoosh! von 2020, inFinite von 2017 und Now What?! von 2013. 2026 erscheint ihr brandneues Album Splat!. Auf diesen Alben arbeiteten Deep Purple mit Produzent Bob Ezrin zusammen. In Fortführung ihrer Zusammenarbeit mit Ezrin nahm die Band 2021 während der Pandemie eine Sammlung von Coversongs von zu Hause aus auf, für die meisten Bands heute normal, für eine Band, die traditionell alles gemeinsam im Studio aufnimmt, revolutionär. Daraus entstand mit Turning To Crime eine vielseitige und feierliche Rückschau auf ihre musikalischen Wurzeln. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey und Simon McBride machen mit neuer Vitalität weiter, verschieben die Grenzen des Hard Rock für ein Publikum auf der ganzen Welt und beweisen, dass mit Deep Purple noch lange zu rechnen ist.

Tracklist (CD/2LP):

Side A

01. Arrogant Boy

02. Diablo

03. The Rider

04. The Lunatic

Side B

05. The Only Horse In Town

06. Sacred Land

07. The Beating Of Wings

Side C

08. Guilt Trippin‘

09. Scriblin‘ Gib’rish

10. Jessica’s Bra

Side D

11. Third Call

12. My New Movie

13. Splat!

Tourdaten:

Deep Purple – Mad In Europe Tour

11 JUN 2026 – Espoo, Finland – Espoo Metro Arena

12 JUN 2026 – Tampere, Finland – Nokia Arena

14 JUN 2026 – Kristiansand, Norway – Dirty Old Town Live – Odderoya Amfi

18 JUN 2026 – Clisson, France – Hellfest – SOLD OUT

20 JUN 2026 – Meppen, Germany – Emsland Open Air

24 JUN 2026 – Mönchengladbach, Germany – SparkassenPark

27 JUN 2026 – Coburg, Germany – HUK Coburg Open Air, Schlossplatz

28 JUN 2026 – Ulm, Germany – Klosterhof Wiblingen

02 JUL 2026 – Vigo, Spain – Conciertos de Castrelos, Auditorio Castrelos

04 JUL 2026 – Gredos, Ávila, Spain – Músicos en la Naturaleza

05 JUL 2026 – Pamplona, Spain – Navarra Arena

07 JUL 2026 – Valencia, Spain – Jardines de Viveros

09 JUL 2026 – Marbella, Spain – Starlite

10 JUL 2026 – Cádiz, Spain – Tío Pepe

13 JUL 2026 – Montreux, Switzerland – Montreux Jazz Festival

16 JUL 2026 – Pisa, Italy – Pisa Summer Knights – Piazza Dei Cavalieri

17 JUL 2026 – Este, Italy – Este Music Festival – Castello Carrarese

19 JUL 2026 – Munich, Germany – Tollwood Festival

Deep Purple – Splat! World Tour (nur Europa)

29 SEP 2026 – Sofia, Bulgaria – 8888 Arena

01 OCT 2026 – Cluj, Romania – BT Arena

02 OCT 2026 – Budapest, Hungary – Laszlo Papp Arena

04 OCT 2026 – Bratislava, Slovakia – Tipos Arena

05 OCT 2026 – Vienna, Austria – Stadthalle

07 OCT 2026 – Prague, Czechia – O2 Arena

08 OCT 2026 – Lodz, Poland – Atlas Arena

11 OCT 2026 – Skopje, North Macedonia – Boris Trajkovski Arena

13 OCT 2026 – Athens, Greece – Telekom Centre Arena

16 OCT 2026 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

17 OCT 2026 – Milan, Italy – Unipol Forum

19 OCT 2026 – Barcelona, Spain – Sant Jordi Club

20 OCT 2026 – Madrid, Spain – Movistar Arena

22 OCT 2026 – Paris, France – Adidas Arena

23 OCT 2026 – Antwerp, Belgium – Lotto Arena

25 OCT 2026 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

26 OCT 2026 – Stockholm, Sweden – Avicii Arena

28 OCT 2026 – Oslo, Norway – Spektrum Arena

29 OCT 2026 – Gothenburg, Sweden – Scandinavium

31 OCT 2026 – Leipzig, Germany – QI Arena

01 NOV 2026 – Hamburg, Germany – Sporthalle

03 NOV 2026 – Dortmund, Germany – Westfalenhalle

04 NOV 2026 – Berlin, Germany – Uber Arena

06 NOV 2026 – Frankfurt, Germany – Festhalle

07 NOV 2026 – Nuremberg, Germany – Arena

09 NOV 2026 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

10 NOV 2026 – Strasbourg, France – Zénith

12 NOV 2026 – Bordeaux, France – Arkéa Arena

13 NOV 2026 – Nantes, France – Zénith

15 NOV 2026 – Lyon, France – LDLC Arena

18 NOV 2026 – Newcastle, UK – Utilita Arena

19 NOV 2026 – Glasgow, UK – OVO Hydro

21 NOV 2026 – Birmingham, UK – BP Pulse Arena

22 NOV 2026 – Manchester, UK – AO Arena

24 NOV 2026 – London, UK – Eventim Apollo

25 NOV 2026 – London, UK – Royal Albert Hall