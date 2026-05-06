Solace: veröffentlichen ihre neue Video/Single „Spiral Will“ aus dem kommenden Album „Fading Failing Ruin“

Solace predigen ihren treuen Heavy-Metal-Fans im neuen Musikvideo Spiral Will, der nächsten Vorab-Single ihres mit Spannung erwarteten fünften Albums Fading Failing Ruin, das am 3. Juli 2026 über Magnetic Eye Records erscheint.

Seht euch das Video zu Spiral Will hier an:

Solace veröffentlichen ihr fünftes Studioalbum Fading Failing Ruin pünktlich zum 30-jährigen Bandjubiläum. Die Wucht, die Erfahrung und die offensichtliche Reife ihres Songwritings aus drei Jahrzehnten spiegeln sich perfekt in der scheinbaren Leichtigkeit wider, mit der diese Meister ihres Fachs einen fesselnden und mitreißenden Song nach dem anderen produzieren.

Solace kommentieren Spiral Will: „If our previous album, The Brink, represented the last thoughts of a drowning man, then Fading Failing Ruin is his spirit washing up on shore“, sinniert Sänger Justin Goins. „This new world is foreign and alien to him, and he’ll soon realize that there’s no bottom to which he can sink. There’s always another depth to descend once he crashes through the bedrock below. The cost of his failures in life is to be fettered to a stone by a chain at his ankle, walking in circles until the chain, winding itself around the stone, pulls him in a spiral to be crushed against the rock. The only way forward is to ascend, and the only way to ascend is to fashion wings – one feather grown from each slight and wound – until he can achieve escape velocity, breaking the chain and rising above his human failings. The freedom of wings, however, can be its own curse, threatening to turn him into a monster by setting him above what he sees as pedestrian concerns beneath him, destroying the humanity that sets him apart from the rest of the world.“

Fading Failing Ruin – Tracklist:

Spiral Will Fettered To A Stone A God Changes His Plans Wrath’s Object (The Big Fall) Culling the Herd Beyond Below Malengine (The Scaffold) Every Day Is A Loaded Gun Ridden

Gastmusiker:

Pelle Andersson (Lowrider) – verschiedene Keyboards

Eric Rachel – zusätzliche Keyboards

Duane Hutter – Slide-Gitarre

Aufnahmen: Eric Rachel im Bulletproof Music Studio, Hazlet, NJ (USA) & im The Pussycat Club, Milford, NJ (USA)

Produktion: Eric Rachel & Solace

Mixing & Mastering: Eric Rachel bei Trax East, South River, NJ (USA)

Covergestaltung & Layout: Paul Vismara

Fading Failing Ruin kreist um apokalyptische, infernalische und Endzeitthemen, die perfekt in die heutige Zeit passen, und trifft den Nerv der Zeit, indem es sich von den Anfängen des Metal inspirieren lässt und diese Inspiration mit zeitgenössischer Härte verbindet.

Die Band aus New Jersey eroberte die Szene im Jahr 2000 mit ihrem furiosen Debütalbum Further. Die Songs sind bis heute so aktuell und relevant wie eh und je, und eine erweiterte und remasterte Jubiläumsausgabe zum 25-jährigen Bestehen wurde zu einer ungeplanten, aber hochverdienten Hommage an den brillanten, aber gequälten Original-Sänger von Solace, Jason L., der im Januar 2025 leider verstarb. Solace bauen weiterhin auf einem soliden Fundament aus klassischem Metal, frühem Doom und Punk-Ethik auf, dem die vier Musiker eine ordentliche Portion Hardcore-Wut und groovigen, dröhnenden Sludge hinzufügten.

Mit Fading Failing Ruin setzen Solace einen neuen Meilenstein des US-Heavy Metal, der die Traditionen beiderseits des Atlantiks respektiert und gleichzeitig einer chaotischen Zukunft entgegenstrebt. Zeit, die Köpfe kreisen zu lassen!

Solace bezeichnen ihre Mischung aus Doom und Heavy Metal mit Hardcore-Elementen als Dirt Metal, während sie andernorts etwas augenzwinkernd als Shorecore bezeichnet wird. Andere ordnen die fünfköpfige Band aus New Jersey dem Stoner Metal zu – und tatsächlich treffen all diese Beschreibungen bis zu einem gewissen Grad auf die Band zu.

Die legendäre Stoner-Doom-Band aus New Jersey, USA, startet außerdem am 7. Mai 2026 in Paris ihre Europatournee. Die Tourdaten findet ihr hier.

Solace sind:

Justin Skyler Daniels – Gitarre

Justin Goins – Keyboard, Gesang

Tim Schoenleber – Schlagzeug

Mike Sica – Bass

Tommy Southard – Gitarre

Solace online:

www.facebook.com/solaceband

www.instagram.com/solace_nj