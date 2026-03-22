Solace: Stoner-Rock-Ikonen kehren 2026 nach Europa zurück

Großartige Neuigkeiten für die Fans des Stoner-Rock-Underground in Europa: Solace werden im Mai 2026 auf ihrer Fading Failing Ruin Tour zurückkehren, kurz bevor sie ihr neues Album veröffentlichen. Die Tour umfasst zwei Festivalauftritte und eine Reihe von Shows als direkte Unterstützung für Hermano (mit dem ehemaligen Kyuss-Sänger John Garcia).

Die mit Spannung erwartete Europa-Tour der Dirt-Metal-Ikonen beginnt am 7. Mai 2026 in der La Maroquinerie in Paris, Frankreich, und umfasst 14 Shows in 5 Ländern, darunter Auftritte beim Desertfest in London und Berlin. Das Tourfinale findet am 22. Mai 2026 im Stellwerk in Hamburg statt.

Die bestätigten Shows sind wie folgt:

Mai 2026, Paris (FR) La Maroquinerie (Supporting Hermano )

Mai 2026, Utrecht (NL) Tivoli (Supporting Hermano )

Mai 2026, Köln (DE) Luxor (Supporting Hermano )

Mai 2026, Dresden (DE) Chemiefabrik

Mai 2026, Wien (AT) Arena (Supporting Hermano )

Mai 2026, München (DE) Backstage (Supporting Hermano )

Mai 2026, Berlin (DE) Desertfest Berlin Warm Up

Mai 2026, London (UK) Desertfest London

Mai 2026, Bridgewater (UK) Cobblestones

Mai 2026, Bristol (UK) The Gryphon

Mai 2026, Bournemouth (UK) Bear Cave

Mai 2026, Hildesheim (DE) Club VEB

Mai 2026, Göttingen (DE) Vinyl-Reservat

Mai 2026, Hamburg (DE) Stellwerk



Solace äußert sich begeistert: „We are all super amped to finally get back to Europe and melt the faces of old friends and hopefully bring some new converts into the dirt metal fold just ahead of our new record.“ Gitarrist Justin Skyler Daniels verspricht: „We plan on holding nothing back!“

Die neueste Veröffentlichung von Solace ist die erweiterte und remasterte Edition ihres wegweisenden Debütalbums Further (2000), die am 22. August 2025 zum 25. Jubiläum des Albums erschienen ist. Zum Zeitpunkt der Tour wird Solace auch die ersten Singles aus ihrem neuen Studioalbum veröffentlichen, das das erste seit The Brink von 2019 ist.