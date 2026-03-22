Rotting Christ: kündigen die Wiederveröffentlichung von „Der Perfekte Traum“ auf Vinyl an

Die griechischen Pioniere des extremen Metals, Rotting Christ, werden die EP Der Perfekte Traum über Season of Mist neu auflegen. Ursprünglich im November 1998 bei Century Media Records veröffentlicht, umfasst die EP sieben Tracks mit starken 35 Minuten und fängt die Band an einem entscheidenden kreativen Wendepunkt zwischen der melodischen Dunkelheit von A Dead Poem (1997) und der atmosphärischen Tiefe von Sleep Of The Angels (1999) ein.

Die EP kombiniert zwei Studioaufnahmen mit fünf Live-Tracks aus der Ära von Triarchy Of The Lost Lovers. Der eindringliche Titeltrack, der vollständig auf Deutsch gesungen wird, verbindet gotische Texturen mit industriellen Untertönen und zählt zu den ungewöhnlichsten und hypnotischsten Kompositionen der Band – ein Song, der seit über zwei Jahrzehnten ein fester Bestandteil ihrer Live-Auftritte ist. Moonlight geht noch weiter in die melancholischen, dunklen Rock-Sensibilitäten und deutet die zukünftigen Erkundungen der Band an. Die Live-Aufnahmen, die während der legendären Out Of The Dark Europatour 1996 in Polen aufgenommen wurden, bewahren die rohe Bühnenpräsenz der Band in ihrer reinsten Form und stellen das erste offiziell veröffentlichte Live-Material im Katalog von Rotting Christ dar.

Die EP zeigt das Kern-Duo Sakis Tolis (Gesang, Gitarre) und Themis Tolis (Schlagzeug), mit einem nicht namentlich genannten Session-Bassisten bei den Studio-Tracks. Die Live-Aufnahmen beinhalten bemerkenswerterweise den Gründungsbassist Jim Mutilator, der die Band 1996 verlassen hatte, und machen diese zu einem der letzten dokumentierten Auftritte der ursprünglichen Rhythmusgruppe.

Die Studio-Tracks von Der Perfekte Traum wurden im September 1998 in den Woodhouse Studios in Hagen, Deutschland, aufgenommen, mit einer Vorproduktion von Sakis Tolis in Athen. Die Woodhouse Studios, die im Besitz des renommierten Produzenten und Engineers Siggi Bemm waren, gehörten in dieser Zeit zu den führenden Einrichtungen für Metal- und Gothic-Produktionen in Europa. Die fünf Live-Tracks wurden während der Out Of The Dark Tour 1996 in Polen aufgenommen.

Jetzt auf Vinyl in einer Gatefold-Präsentation wiederveröffentlicht, ist die Veröffentlichung als 12” Vinyl Gatefold in klassischem Schwarz sowie in einer exklusiven gold-orange-schwarzen marmorierten Variante erhältlich. Diese Edition präsentiert ein lange übersehenes Kapitel im Erbe von Rotting Christ, das für engagierte Anhänger und Sammler gleichermaßen unverzichtbar ist.

Die Trackliste umfasst:

Der Perfekte Traum (4:28) Moonlight (4:57) Shadows Follow (Live in Europe 1996) (4:41) Diastric Alchemy (Live in Europe 1996) (4:36) A Dynasty from the Ice (Live in Europe 1996) (4:34) The First Field of the Battle (Live in Europe 1996) (6:17) King of a Stellar War (Live in Europe 1996) (6:54)

Die Gesamtlaufzeit beträgt 36:30 Minuten.