Rotting Christ: kündigen Blu-Ray-Edition von „35 Years Of Evil Existence – Live In Lycabettus“ an

Nach 35 Jahren teuflischer Existenz haben Rotting Christ die Zeit überstanden. Sakis Tolis, sein Bruder Themis und ihre griechischen Weggefährten sind aus dem Athener Underground aufgestiegen und gehören mittlerweile zu den zuverlässigsten Kräften der Metal-Welt, unterstützt von einer beeindruckenden Diskografie, die den Black Metal sowohl definiert als auch herausgefordert hat.

Während sie weiterhin die Welt bereisen, kündigen Rotting Christ heute eine neue Blu-Ray-Edition ihres neuesten Live-Albums 35 Years Of Evil Existence – Live In Lycabettus an. Diese Blu-Ray ehrt das bleibende Erbe von Rotting Christ, indem sie ihren ersten Auftritt im historischen Lycabettus Hill Theater in Athen festhält. Ein ausverkauftes Publikum von 7.000 Menschen erlebte ein zweistündiges Set, das die gesamte Karriere der Band umspannte, von frühen mächtigen Klassikern bis zu ihrem neuesten monumentalen Hit Like Father, Like Son.

Seht euch Rotting Christ mit Like Father, Like Son (Live In Lycabettus) auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist an:

„Dear friends, we are proud to announce that our new live album will now be available on Blu-Ray“, sagt Sakis. „It was filmed last summer during our very special 35th anniversary show alongside our Athenian brothers and sisters at the historic Lycabettus Hill Theater. Thank you for your attention, support and dedication over all these years. You can be sure that we will be at the frontline of the battlefield until the end. Non Serviam!“

Die Blu-Ray-Edition von 35 Years Of Evil Existence – Live In Lycabettus erscheint am 12. Dezember 2025 bei Season Of Mist.

Im Gegensatz zu ihren anderen gefeierten Hymnen hatten Rotting Christ beim Auftritt in Lycabettus am 29. Juni 2024 Like Father, Like Son nur ein paar Mal zuvor gespielt. Schließlich war das neueste Studioalbum Pro Xristou gerade erschienen. Doch vom majestätischen Eröffnungsriff des Songs an, brachten diese Straßenkrieger das Publikum dazu, die zeitlose Botschaft von Vaters Stolz, Ehre und Freude zu skandieren. Mit tausenden von erhobenen Hörnern gen Himmel über ihrer Heimatstadt gibt es keinen besseren Tribut an den unbezwingbaren Geist von Rotting Christ.

35 Years Of Evil Existence – Live In Lycabettus ist auch auf CD und Vinyl erhältlich.

Verfügbare Formate:

Blu-ray mit 16-seitigem Booklet

Digitaler Download

2x CD-Digipack mit Goldfolie und leinenartiger Laminierung

3x 12″ Vinyl-Gatefold-LP (Schwarz)

3x 12″ Farb-Vinyl-Gatefold-LP (Gold und Schwarz marmoriert mit Goldfolie. Limitiert auf 250 Exemplare)

3x 12″ Farb-Vinyl-Gatefold-LP (Orange und Schwarz marmoriert mit Goldfolie. Limitiert auf 200 Exemplare)

3x 12″ Farb-Vinyl-Gatefold-LP (Rot und Schwarz marmoriert mit Goldfolie. Limitiert auf 500 Exemplare) Kopien)

Das Filmmaterial von 35 Years Of Existence – Live In Lycabettus wurde von Yiannis Margetousakis und Thanos Liberopoulos gedreht.

Mehr Informationen zur CD- und Vinyl-Edition findet ihr hier:

Erlebt Rotting Christ auf Tournee durch Europa und Nordirland.

Rotting Christ 2025 – European & Northern Ireland Tour

November 8 – Ankara, Turkey @ JJ Ankara

November 9 – Istanbul, Turkey @ If Performance

November 14 – Nicosia, Cyprus @ Royal Hall

November 18 – Dublin, Ireland @ Opium

November 19 – Limerick, Ireland @ Dolan’s Warehouse

November 20 – Belfast, Northern Ireland @ Limelight

November 29 – Patra, Greece @ Polixoros 5E

Rotting Christ Besetzung:

Sakis Tolis – Gitarre, Gesang

Themis Tolis – Schlagzeug

Kostas „Spades“ Heliotis – Bass

Kostis Fouk – Gitarre

