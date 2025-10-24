EMP: feiern Halloween mit einem exklusiven Gutschein auf Time For Metal

EMP, der führende europäische Versandhändler für Rock- und Entertainment-Merchandising, bietet seinen Kunden einige besondere Aktionen für den Oktober 2025.

EMP Halloween Time For Metal Spezial:

Code: TFM666

MOV: 60 € / CHF 59,95

Discount: 6,66 € / CHF 6,66

Laufzeit: 20.10. – 31.10.

Excluded Products: Global Exclusions + reduzierte Artikel (SALE)

Customer Group: Deutschland, Österreich und Schweiz

Rock den Herbst: 15 % Rabatt auf das Merch deiner Lieblingsband! Code: MERCH15

Darker Deals Spare 10 % on top auf unsere Dark Deals. Code: DARK10

Jetzt wird’s spooky! 10 % Rabatt auf Halloween-Artikel. Code: SPOOKY10

Derzeit können Neukunden mit dem Code EMP15NC1025 15 % Rabatt erhalten, wenn sie einen Mindestbestellwert von 39,00 € erreichen. Diese Aktion ist gültig vom 01.10. bis 31.10.2025.

Aber auch Bestandskunden kommen nicht zu kurz. Mit dem Code EMP10EC1025 erhaltet ihr 10 % Rabatt auf eure Bestellung ab einem Mindestbestellwert von 39,99 €. Auch diese Aktion läuft vom 01.10. bis 31.10.2025.