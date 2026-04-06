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Time For Metal Osterverlosung 2026: einmal 2 Tickets für das Infected Rain & Butcher Babies Konzert am 23.04.2026 im Logo in Hamburg

Wie ihr unseren News bereits entnehmen konntet, startet die Time For Metal Osterverlosung 2026 in diesem Jahr mit den Partnern EMP, STP Hamburg Konzerte GmbH und SPV / Steamhammer.

Heute gibt es für euch von der STP Hamburg Konzerte GmbH einmal 2 Tickets für das Infected Rain & Butcher Babies Konzert am 23.04.2026 im Logo in Hamburg.

Zudem hat EMP hier für alle Teilnehmer und Leser einen Gutschein:
20% auf (fast) alles – Let’s rock April! Schnapp dir deine neuen Lieblingsstücke. Gilt ab einem Bestellwert von 39,99 € – aber nur für kurze Zeit! –  Code: SAVE20. HIER! geht es zum EMP Shop.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 10.04.2026!

Time For Metal, EMPSTP Hamburg Konzerte GmbH und SPV / Steamhammer wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss
Friday 10th of April 2026 12:00:00 AM
Infected Rain, Area 53 Festival, 11.07.2024, Foto von Alex. W.-3
Teilnahmeformular: