Nervosa: teilen neue Single „Impending Doom“

Die Metal-Heldinnen Nervosa entfesseln den Eröffnungstrack ihres kommenden Albums Slave Machine als dritte Vorab-Single. Impending Doom baut sich bedrohlich auf und nutzt donnernde Riffs und zackige Drums, um finstere gesellschaftliche Beobachtungen eindrücklich zu vermitteln. Für Impending Doom arbeiteten Nervosa erneut mit Martin Furia von den deutschen Thrash-Legenden Destruction zusammen, wodurch sie Old-School-Power mit einem modernen Touch verbinden – ein dominanter Blick in die Zukunft. Das zugehörige Album Slave Machine ist am Freitag über Napalm Records erschienen.

Nervosa über Impending Doom:

„Düstere Stimmung und ein episches Gefühl – ein starker Song, um unser neues Album einzuleiten, das einen großen Schritt in unserer Karriere bedeutet.“

„Diese zwölf Songs stellen modernen Thrash Metal dar, so wie er klingen soll. Schnell, spielerisch, melodisch, finster, eingängig und vertrackt, aggressiv und auf den Punkt kommend. Nervosa stehen zu Recht da, wo sie gerade im weltweiten Metal-Zirkus stehen – ziemlich weit oben.“ – Das schreibt unser Time For Metal Redakteur Michael E., der schon mal in das Album reinhören konnte. Hier kommt ihr zu seinem Review zu Slave Machine:

Weitere Infos zu Nervosa und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: