Nervosa: haben Musikvideo zur brutalen neuen Single „Smashing Heads“ veröffentlicht

Nach der Veröffentlichung ihres hochgelobten fünften Studioalbums Jailbreak melden sich die Vollgas-Thrasher Nervosa mit einer brutalen neuen Single zurück: Smashing Heads!

Dieser neue Kracher bietet die wahnsinnige Gitarrenarbeit, den donnernden Gesang und die furiosen Blastbeats, für die die Band bekannt und beliebt ist. Begleitet wird der Song von einem offiziellen Musikvideo, das die unaufhaltsame Energie dieser Powerfrau unterstreicht.

Smashing Heads ist das erste neue Album der Band seit der Veröffentlichung des Albums Jailbreak im September 2023 über Napalm Records, das auch ein neues Kapitel in der Geschichte von Nervosa markiert, da es das erste Album mit Gründungsmitglied Prika Amaral als ständige Sängerin und Gitarristin ist. Mit der talentierten Helena Kotina als Lead-Gitarristin, Gabriela Abud am Schlagzeug, Hel Pyre und Emmelie Herwegh am Bass, setzen Nervosa die Thrash Metal Welt weiterhin in Brand, und ihre neue Single Smashing Heads macht da keine Ausnahme!

„Diese neue Single feiert 15 Jahre Nervosa, ein Resümee unserer musikalischen Reise durch diese Jahre“, kommentiert die Band. „Smashing Heads ist eine besondere Veröffentlichung, um diesem Meilenstein zu gedenken und ein Kapitel abzuschließen, bevor wir mit unserem nächsten Album etwas völlig Neues entfesseln.“

„Smashing Heads handelt von der Besessenheit durch Gefühle, die einen in den Wahnsinn treiben können. Das Gefühl, außer Kontrolle zu sein, weil man nicht hinter sich lassen kann, was man fühlt. Jeder von uns hat eine andere Art, auszuflippen und das ist es, was man in unserem Videoclip sehen kann“, sagt die Band über den neuen Song.

„Wir haben sehr hart daran gearbeitet, unsere Visionen und Ideen dazu einzubringen. Gabriela ist Schauspielerin und hat uns sehr bei der Darstellung und der Konzeption des Videos geholfen. Wir haben im Keller unseres Studios aufgenommen und sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis, aber wir können es kaum erwarten, ein neues Album und weitere neue Songs zu veröffentlichen.“

Nervosa live:

Festivals 2025:

20.06.25 FR – Clisson / Hellfest Open Air

28.06.25 RO – Mangalia / Odyssea Rock Fusion Festival

05.07.25 DE – Besenfeld / Harry’s Full Metal Party Festival

Supporting Cradle Of Filth – Summoned In Summer Tour (Part 2):

08.07.25 UK – Margate / Dreamland

09.07.25 UK – Torquay / The Foundry

11.07.25 UK – Southampton / 1865

13.07.25 NL – Maastricht / Muziekgieterij

15.07.25 DE – Dortmund / Junkyard

16.07.25 DE – Bremen / Modernes

18.07.25 DE – Aschaffenburg / Colosaal

19.07.25 DE – Munich / Backstage

21.07.25 AT – Dornbirn / Conrad Sohm

23.07.25 SV – Bratislava / MMC

Supporting Testament w/ Obituary, Destruction – Thrash Of The Titans Tour:

05.10.25 DE – Hannover / Capitol

07.10.25 UK – Bristol / Beacon

08.10.25 UK – Birmingham / O2 Academy

09.10.25 IR – Dublin / Olympia Theatre

10.10.25 UK – Manchester / Academy

11.10.25 UK – London / O2 Forum Kentish Town

12.10.25 BE – Antwerp / Trix

13.10.25 DE – Stuttgart / LKA Longhorn

14.10.25 DE – Hamburg / Große Freiheit 36

16.10.25 CH – Pratteln / Z7

17.10.25 DE – Wiesbaden / Schlachthof

18.10.25 IT – Milano / Live Club

19.10.25 DE – Saarbrücken / Garage

21.10.25 SL – Ljubljana / Media Center

22.10.25 AT – Vienna / Arena

23.10.25 PL – Wroclaw / A2

24.10.25 DE – Munich / Tonhalle

25.10.25 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

26.10.25 NL – Utrecht / Tivoli Vredenburg

Nervosa sind:

Prika Amaral – Vocals and guitars

Helena Kotina – Guitars

Hel Pyre – Bass

Emmelie Herwegh – Bass

Gabriela Abud – Drums