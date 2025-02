3 Inches Of Blood & Nervosa: Co-Headline Tour mit Plaguemace als Support im Juni

3 Inches Of Blood werden im Juni auf Co-Headline Tour mit Nervosa und Plaguemace als Support gehen. Geplant sind vier Termine in Deutschland. Die Tour endet am 18.06. in der Schweiz.

3 Inches Of Blood & Nervosa – Co-Headline Tour 2025

w/ Plaguemace

14.06.25 DE – Köln / Gebäude 9

15.06.25 DE – Erfurt / From Hell

16.06.25 DE – Weinheim / Cafe Central

17.06.25 DE – München / Backstage Halle

18.06.25 CH – Aarburg / Musigburg

Tickets: https://linktr.ee/3InchesOfBloodxNervosa

3 Inches Of Blood aus British Columbia, Kanada, wurden 1999 gegründet und veröffentlichten fünf Alben, bevor die Band 2015 aufgelöst wurde. Im Januar 2024 kehrten die fünf Mitglieder nach über einem Jahr der Planung für drei äußerst erfolgreiche Reunion-Shows in ihrer Heimatstadt Vancouver auf die Bühne zurück. Für den Rest des Jahres 2024 sind weitere Shows geplant, und die Spannung und Vorfreude steigt sowohl bei der Band als auch bei den Fans. 3 Inches Of Blood sind zurück und bereit, Ungläubige mit reinem und wahrem No-BS Heavy Metal zu dezimieren.

Nervosa wurde 2010 in São Paulo (Brasilien) gegründet und tourte weltweit mit großen Namen der internationalen Metal-Szene. Im Jahr 2020 wechselte die Band das Line-Up und erreichte mit den Singles aus ihrem renommierten Album Perpetual Chaos, das im Januar 2021 veröffentlicht wurde, in mehreren Ländern die höchsten Positionen in den Musikcharts. Im selben Jahr wurde das von der Presse hochgelobte Album in mehreren Rankings als bestes Album des Jahres und in anderen Kategorien ausgezeichnet. Nervosa gelten als wichtige Referenz in der Female-Metal-Szene sowie in der Thrash-Metal-Szene weltweit und ist bekannt für ihre Kompositionen, die sich durch ihren eigenen Stil auszeichnen.

Plaguemace wurde 2020 in Horsens, Dänemark, gegründet und besteht aus den Brüdern Andreas Truelsen (Gesang) und Simon Truelsen (Gitarre), Anton Holm Smidstrup (Gitarre und Gesang) und Matias Zacho Sørensen (Schlagzeug). Derzeit hat die Band Aushilfen am Bass, während sie nach einem neuen Bassisten sucht. Obwohl Plaguemace eine neue Band ist, haben sie in den ersten drei Jahren mehr als 100 Konzerte gespielt. Die Band tourte mit bekannten Bands wie Crypta, Nervosa und Left To Die und spielte auf Festivals wie dem Copenhell und dem Summer Breeze. Am 17. November 2023 veröffentlichten Plaguemace ihr Debütalbum Reptilian Warlords über Napalm Records.

Bands online:

3 Inches Of Blood: https://www.facebook.com/threeinchesofblood

Nervosa: https://www.facebook.com/femalethrash

Plaguemace: www.facebook.com/Plaguemaceofficial