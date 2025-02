Airforce: veröffentlichen neues Studioalbum „Acts Of Madness“

Fünf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum Strike Hard, kehrt die britische NWoBHM-Kultband Airforce, feat. Doug Sampson (Ex-Iron Maiden), mit ihrem brandneuen Album Acts Of Madness zurück. Das Album ist am 21. Februar bei ROAR als Vinyl, CD und digitalen Formaten erschienen, Bestellungen sind hier möglich: https://airforce.rpm.link/actspr

Acts Of Madness ist ein Comeback, das des Bannerträgers des gesamten Genres würdig ist, und ein Album, das ohne Zweifel in der Metal-Community weltweit großen Anklang finden wird. Auf ihrem neuen Longplayer entwickelt die Band ihren unverkennbaren Sound weiter, und bleibt gleichzeitig dem charakteristischen Stil treu, der sie seit Jahrzehnten auszeichnet. Das Album entstand in schwierigen Zeiten und stellt einen mutigen Schritt nach vorne für die Band dar, indem es ihre Hardrock- und Heavy-Metal-Einflüsse zu einer kraftvollen Sammlung von Tracks vereint. Mit elf Songs und fast einer Stunde Material erwartet die Fans von Airforce auf Acts Of Madness einen epischen, Arena-würdigen Sound!

Seht euch das Video zu Cursed Moon hier an:

Trotz aller Widrigkeiten, mit denen die Band im Entstehungsprozess konfrontiert war, darunter die globale Pandemie und der tragische Verlust ihres Produzenten und engen Freundes Pete Franklin, ließen sich Airforce mit unerschütterlicher Entschlossenheit nicht vom Kurs abbringen. Die Albumproduktion nahm nach Franklins Tod eine ergreifende Wendung, da die Band viele der Originalaufnahmen verlor. Glücklicherweise half schließlich der langjährige Kollaborateur Jezz Coad, das Album fertigzustellen. Coad, der bereits in den 80er Jahren mit Airforce zusammenarbeitete, war maßgeblich an der Gestaltung des Endprodukts beteiligt. Acts Of Madness ist eine Hommage an Franklin, dessen Einfluss in allen Stücken spürbar ist.

Das Ergebnis ist ein Album, das sich für die Band zutiefst persönlich anfühlt und sowohl ihre Kämpfe als auch ihre Triumphe einfängt. Freut euch auf ein kraftvolles, emotional aufgeladenes Hörerlebnis, mit der Erhabenheit des Heavy Metals und einem Sound, der wie geschaffen für die großen Arenen ist!

Die Trackliste von Acts Of Madness findet ihr hier im Time For Metal Release-Kalender:

Um die Album Veröffentlichung auch live gebührend mit euch zu feiern, werden Airforce neben ihrem bereits angekündigten Live-Auftritt beim Harder Than Rock Festival 2025 in Zagreb viele weitere Club- und Festivalauftritte für dieses Jahr bekannt geben.

Airforce sind:

Lino – Gesang

Chop Pitman – Gitarre

Tony Hatton – Bass

Doug Sampson – Schlagzeug

Airforce online:

http://www.airforcerockband.co.uk/

https://www.facebook.com/airforcebanduk

https://www.instagram.com/airforcebanduk