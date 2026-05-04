Tygers Of Pan Tang: veröffentlichen neue Single/Video „Electrifyed“

Die Tygers Of Pan Tang sind eingefleischten Heavy-Rock-Fans der letzten fünf Jahrzehnte bestens bekannt. Doch anders als viele ihrer Zeitgenossen aus der NWOBHM-Ära behaupten sich die britischen Rocklegenden nicht nur, sondern entwickeln sich stetig weiter und liefern mit jeder neuen Veröffentlichung frische Energie, eingängigere Melodien und unbestreitbare Leidenschaft.

Electrifyed, ihre brandneue Single und der Auftakt zur Kampagne für das kommende Album, ist genau das: ein energiegeladenes Statement. Der Song, dessen Kern aus messerscharfen, riffbetonten Beats besteht, strotzt vor Dringlichkeit und vereint den klassischen Tygers-Grit mit einem modernen Punch – ein Beweis dafür, dass die Band sich noch lange nicht auf ihren Lorbeeren ausruht.

Pünktlich zu Robbs Geburtstag ist Electrifyed ab sofort erhältlich und kann auf allen gängigen Streaming-Plattformen gestreamt werden.

Sänger Jack Meille erklärt: „In Tygers history rarely has a song title suggested the album title but this time it was clear for all of us that Electrifyed was the one. It’s another ‚Robb riff-based song‘ which will keep you headbanging all the way through.“

Und Robb Weir, der heute Geburtstag feiert, fügt hinzu: „I’m shocked! The last Tygers single was released on April 21st 2023… Can you believe that: 2023! I’ll tell you something even more shocking… Electrifyed, the brand new single from the big cats, is out on the 4th of May. If this doesn’t blow the door off your fuse box, nothing will!“

Mit seiner treibenden Rhythmusgruppe, dem elektrisierenden Gitarren-Duell und dem hymnischen Refrain, der auf maximale Wirkung ausgelegt ist, fängt Electrifyed alles ein, was die Tygers seit über 40 Jahren relevant hält, und beweist, dass sie immer noch mit voller Kraft vorausfahren.

Tygers Of Pan Tang sind:

Robb Weir – Gitarre

Craig Ellis – Schlagzeug

Jack Meille – Gesang

Huw Holding – Bass

John Foottit – Gitarre

Tygers Of Pan Tang online:

https://www.facebook.com/tygersofpantangofficial

https://www.instagram.com/tygers_of_pan_tang/