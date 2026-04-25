Rakinua: veröffentlichen erste Single „Shepherd Of The Clouds“ ihres im Mai erscheinenden Debütalbums

Dreitausend Jahre der Stille. Nun gibt der fast vergessene Stein seine Stimme preis.

Die dunkle progressive Folk Entität Rakinua erhebt sich und offenbart ihr erstes Kapitel: Esi Um Ninu – Heal Us, Mother – erscheint am 29. Mai 2026 unter Dusktone.

Verwurzelt in uralten alpin-rätischen Opferstätten, wo der Atem von drei Jahrtausenden durch geweihte Steine flüstert, entfaltet sich Esi Um Ninu – Heal Us, Mother als tiefgründiges, in sich geschlossenes Konzeptwerk. Eine Priesterin, ein zürnendes Pantheon, ein Schicksal, das sich nicht mehr wenden lässt!

Der Klang von Rakinua schwingt im rituellen Puls archaischer Beschwörung, durchzogen von dunkler Innenschau und weitläufiger, progressiver Tiefe. Und doch gleichen diese Einflüsse nur fernen Sternbildern – denn der Pfad, den sie beschreiten, ist ihr eigener, geleitet von einem uralten, ursprünglichen Geist.

Vorbestellungen (CD, LP, limitierte Box sowie digital) sind ab sofort über Dusktone möglich, zeitgleich mit der Veröffentlichung von Shepherd Of The Clouds, der ersten Single samt Video aus dem Debütalbum Esi Um Ninu – Heal Us, Mother.

Ein Werk wie aus der Tiefe der Zeit gehoben – ein Ruf, der durch Stein und Blut erinnert.

Esi Um Ninu – Heal Us, Mother Tracklist:

The Prophecy Sacrilege First Vision Of The Oracle Goddess Of The Night Second Vision Of The Oracle Warrior Of Light Third Vision Of The Oracle Shepherd Of The Clouds Fourth Vision Of The Oracle Spirits Of Waters Fifth Vision Of The Oracle Terra Hear Me Last Vision Of The Oracle The Old Paths – Sangue Peaceful Night

Produziert und aufgenommen von Fabio D’Amore (Serenity, Perchta) im Studio Synonym Of Sound in Haiming/Tirol

Lead & backing vocals aufgenommen von Fabio Trentini (Guano Apes, Subway to Sally, Le Orme)

Mixing und Mastering durch Francesco Marzona & Fabio D’Amore

Drums durchgeführt von Niklas Müller (Ad Infinitum)

Graphikdesign: Beatrice Demori

Rakinua sind:

Velis – Lead Vocals, Percussions

Madame Noctinebra – Narrations, Percussions, Vocals

Fabio D’Amore – Electric Bass, Fretless, Vocals

Sybell – Cristina Spadotto (Uttern)– Acoustic & Electric Guitars, Harsh And Clean Vocals

Anna Eggersberger – Harps, Vocals

Alessandro Pedretti – (Adamantis Guitar Orchestra) – Acoustic & Electric Guitars

Gabriele Boz (Sinheresy)– Drums & Percussions