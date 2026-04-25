Slam Domination Tour 2026 mit Stillbirth, Waking The Cadaver und 9Dead

Im Mai 2026 vereinen sich drei Schwergewichte des Brutal Death Metal für die Slam Domination Tour 2026.
Die US-Slam-Legenden Waking The Cadaver, die deutsche Brutal-Surf-Death-Metal-Institution Stillbirth und die aufstrebende Slamming-Deathcore-Band 9Dead (USA) werden Europa mit einer gnadenlosen Reihe von Club- und Festivalkonzerten erobern. Die Tour verspricht kompromisslose Härte, gewaltige Breakdowns und pure Pit-Zerstörung und vereint verschiedene Generationen des Slam und Brutal Death Metal unter einem Banner. Fans können sich auf mitreißende Live-Auftritte, exklusive Bühnen-Kollaborationen und Setlists freuen, die auf maximale Pit-Zerstörung ausgelegt sind.
Die Slam Domination Tour 2026 wird auf Festivals und in Clubs in 12 Ländern gastieren und dabei ein breites Spektrum europäischer Regionen und Szenen bdecken.
Hier die Termine der Slam Domination Tour 2026:
15.05.2026 – NL – Hemelvaartse Herrie 2026 – Alkmaar
16.05.2026 – BE – Antwerp Metal Fest 2026 – Antwerp
17.05.2026 – CH – Kaschemme – Basel
18.05.2026 – FR – Rock N Eat – Lyon
19.05.2026 – IT – Slaughter Club – Paderno Dugnano
20.05.2026 – SI – Menza Pri Koritu – Ljubljana
21.05.2026 – HU – Dürer Kert – Budapest
22.05.2026 – RS – Krmaca Uzvraca Udarac Vol. 2 – Belgrade
23.05.2026 – SK – Collosseum Club – Kosice
24.05.2026 – CZ – Klub Melodca – Brno
25.05.2026 – AT – Viper Room – Vienna
26.05.2026 – DE – Jugendkulturzentrum Areal – Leinfelden-Echterdingen
27.05.2026 – DE – Helvete Metal Club – Oberhausen
28.05.2026 – DE – Logo – Hamburg
29.05.2026 – DE – Berlin Desecration Fest – Berlin
Ticketlink: https://linktr.ee/StillbirthTour