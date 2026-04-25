Slam Domination Tour 2026 mit Stillbirth, Waking The Cadaver und 9Dead

Im Mai 2026 vereinen sich drei Schwergewichte des Brutal Death Metal für die Slam Domination Tour 2026.

Die US-Slam-Legenden Waking The Cadaver, die deutsche Brutal-Surf-Death-Metal-Institution Stillbirth und die aufstrebende Slamming-Deathcore-Band 9Dead (USA) werden Europa mit einer gnadenlosen Reihe von Club- und Festivalkonzerten erobern. Die Tour verspricht kompromisslose Härte, gewaltige Breakdowns und pure Pit-Zerstörung und vereint verschiedene Generationen des Slam und Brutal Death Metal unter einem Banner. Fans können sich auf mitreißende Live-Auftritte, exklusive Bühnen-Kollaborationen und Setlists freuen, die auf maximale Pit-Zerstörung ausgelegt sind.

Die Slam Domination Tour 2026 wird auf Festivals und in Clubs in 12 Ländern gastieren und dabei ein breites Spektrum europäischer Regionen und Szenen bdecken.

Hier die Termine der Slam Domination Tour 2026:

15.05.2026 – NL – Hemelvaartse Herrie 2026 – Alkmaar

16.05.2026 – BE – Antwerp Metal Fest 2026 – Antwerp

17.05.2026 – CH – Kaschemme – Basel

18.05.2026 – FR – Rock N Eat – Lyon

19.05.2026 – IT – Slaughter Club – Paderno Dugnano

20.05.2026 – SI – Menza Pri Koritu – Ljubljana

21.05.2026 – HU – Dürer Kert – Budapest

22.05.2026 – RS – Krmaca Uzvraca Udarac Vol. 2 – Belgrade

23.05.2026 – SK – Collosseum Club – Kosice

24.05.2026 – CZ – Klub Melodca – Brno

25.05.2026 – AT – Viper Room – Vienna

26.05.2026 – DE – Jugendkulturzentrum Areal – Leinfelden-Echterdingen

27.05.2026 – DE – Helvete Metal Club – Oberhausen

28.05.2026 – DE – Logo – Hamburg

29.05.2026 – DE – Berlin Desecration Fest – Berlin

Ticketlink: https://linktr.ee/StillbirthTour