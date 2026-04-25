Necrotted: veröffentlichen neues Album „We Are The Gods That Tear Ourselves Apart“

Die schwäbische Death-Metal-Band Necrotted hat ihr brandneues Studioalbum We Are The Gods That Tear Ourselves Apart offiziell veröffentlicht, das ab sofort weltweit über Reaper Entertainment erhältlich ist.

Nach der bereits veröffentlichten Single Origin Of Human Sins liefert die Band mit ihrem neuen Longplayer ein kompromissloses und politisch aufgeladenes Statement ab. Mit einem kritischen Blick auf den modernen Kapitalismus als treibende Kraft hinter gesellschaftlichem und moralischem Verfall verbinden Necrotted scharfsinnige lyrische Metaphern mit unerbittlicher klanglicher Aggression. Musikalisch präsentiert das Album die gesamte stilistische Bandbreite der Band: Von kompromisslosen Slam-Passagen und eingängigen Gitarrenriffs bis hin zu gnadenlosen Blast-Attacken und druckvollen Breakdowns.

Das Album wurde von Marco Bayati aufgenommen und gemischt sowie von Marco Kollenz gemastert, was zu einer kraftvollen und präzisen Produktion geführt hat, die den kompromisslosen Sound und die Vision der Band eindrucksvoll unterstreicht.

We Are The Gods That Tear Ourselves Apart ist ab sofort erhältlich – auf allen gängigen Plattformen sowie in verschiedenen physischen Editionen.

Über Necrotted:

Das Ländle hat nicht viel zu bieten außer Spätzle und Maultaschen? Weit gefehlt – denn die südwestdeutsche Region ist auch die Heimat von Necrotted, einer der Vorreiter des deutschen Extrem-Metals!

Seit über 18 Jahren steht die Band wie keine andere für mitreißende Melodien gepaart mit gnadenloser Geschwindigkeit und Brutalität, immer mit klarer politischer Botschaft in den Texten – und zeigt, wie moderner blackened Death Metal klingen sollte.

Gegründet 2008 in Abtsgmünd (Baden-Württemberg), hat sich die Band längst als feste Größe in der Szene etabliert und begeistert sowohl ihre stetig wachsende Fangemeinde als auch die Musikpresse mit musikalischen Veröffentlichungen und energiegeladenen Live-Shows.

In ihrer bisherigen Laufbahn hat Necrotted bereits fünf Alben veröffentlicht: Anchors Apart (2012), Utopia 2.0 (2014), Worldwide Warfare (2017), Operation: Mental Castration (2021) und Imperium (2023), sowie zwei EPs: Kingdom Of Hades (2010) und Die For Something Worthwhile (2019). Außerdem hat das Quintett im Laufe der Jahre mehrere hundert Konzerte in verschiedenen Ländern gespielt.

Mit ihrem neuen Album We Are The Gods That Tear Ourselves Apart macht Necrotted nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung und setzt einen weiteren Meilenstein in ihrer Bandgeschichte. Wie immer ist die LP als Konzeptalbum angelegt und wirkt mit ihren nachdenklichen Texten noch reifer als ihre Vorgänger. Die Band ist erwachsen geworden und weiß genau, was sie sein will. Die neuen Songs bewegen sich geschickt zwischen Genregrenzen, ohne dass diese Fluidität erzwungen wirkt: Death Metal, Black Metal sowie Elemente aus Slam und Core verschmelzen zu einem explosiven Mix. Donnernde Blast-Beats, drückende Slam-Passagen, zerschmetternde Breakdowns und einprägsame Gitarrenriffs – das neue Album bietet alles. Die Texte, meist in Englisch, werden erneut von Passagen in der Muttersprache Deutsch begleitet, diesmal kommen sogar lateinische Stellen hinzu. Wie gewohnt werden diese ausschließlich mit unmenschlich klingenden gutturalen Vocals vorgetragen.

Necrotted online:

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