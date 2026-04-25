Heartless Human Harvest: veröffentlichen neue Single und Musikvideo „Pray“

Mit ungebremster Intensität und klarem künstlerischen Anspruch stellen Heartless Human Harvest unter Beweis, dass sie nicht irgendeine Newcomer Band sind. Mit Pray veröffentlicht die Downbeat-Hardcore-Band aus Lingen die erste Single samt Musikvideo unter ihrem neuen Label Corrupted Blood Records und läutet damit ein neues Kapitel in ihrer Bandgeschichte ein.

Direkt nach ihrem Signing bei dem neu gegründeten Label von Streamer-Legende HandOfBlood wurde Heartless Human Harvest direkt der süße Nektar des Metal gereicht: Sie durften vor 300 Leuten im ausverkauften Berliner Cassiopeia ihren Signing-Reveal feiern und wurden eine Woche später eingeladen, beim Full Metal Mayrhofen zu spielen, dem Alpen-Festival der Wacken-Organisator:innen.

Nachdem die Band diese beiden Feuertaufen mit bleibendem Eindruck gemeistert hat, gehen die Jungs aus Lingen mit Pray nun den nächsten konsequenten Schritt. Der Song markiert nicht nur den Beginn der Zusammenarbeit mit Corrupted Blood Records, sondern auch eine klare Weiterentwicklung ihres Sounds. Dunkler und intensiver als zuvor tauchen Heartless Human Harvest in die Welt des Downbeat Hardcore ein und verbinden diese mit der Durchschlagskraft von Metalcore. Der Fokus liegt dabei kompromisslos auf Druck, Groove und roher Energie.

Pray ist kein Experiment, sondern ein klares Statement für die Zukunft der Band. Es ist der Beweis dafür, dass die Zusammenarbeit mit Corrupted Blood Records mehr ist als nur ein weiterer Release. Es ist der Auftakt zu etwas Neuem, das sich mit Nachdruck seinen Platz in der Szene sichern wird.

Live werden Heartless Human Harvest dieses Jahr unter anderem beim Wacken Open Air sowie beim Core Fest in Göppingen zu sehen sein.

Heartless Human Harvest live:

31.07.2026 – Wacken Open Air

31.10.2026 – Core Fest / Göppingen, EWS Arena

Heartless Human Harvest online:

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