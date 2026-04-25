Evildead: veröffentlichen mit „F.A.F.O.“ ein neues Musikvideo

Die amerikanische Thrash-Metal-Institution Evildead veröffentlicht mit F.A.F.O. ein neues Video. Der Song ist auch auf dem aktuellen Studioalbum Toxic Grace enthalten.

„Aufgrund unvorhergesehener medizinischer Probleme, die ich erlebt habe, darunter eine Operation am offenen Herzen und einen Aortenklappenersatz, mussten wir unsere Europa-Tourpläne für 2026 absagen“, sagte Rob Alaniz (Drums). „Nach vier Monaten Genesung bin ich jedoch zurück—zu 100 % und fühle mich mit 60 Jahren besser denn je und es geht weiter. Ich freue mich auf unsere nächsten Gigs und kann es kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen.“

„Wir mussten vor ein paar Monaten eine Pause einlegen, und wir waren unsicher, wie lange Rob dem Schlagzeug fernbleiben würde. Dies war ein Hauptgrund für die Absage des Headbangers Open Air Festival in Deutschland“, sagte Juan Garcia (Gitarre). „Wir freuen uns, berichten zu können, dass Evildead kürzlich für ein kurzes Live-Set bei einer privaten Veranstaltung auf die Bühne zurückgekehrt sind, und es war großartig, diese klassischen Songs wieder zu spielen. Wir sind begeistert, dass unsere Wiederveröffentlichungen wieder auf Vinyl, CD und Streaming-Plattformen verfügbar sind. Außerdem haben wir kürzlich ein Video zum Song F.A.F.O. von unserem neuesten Album Toxic Grace gedreht“.

„Danke an alle treuen Fans, alte und neue! Wir hoffen, euch gefällt das Old-School-F.A.F.O.-Musikvideo. Wir freuen uns darauf, euch in naher Zukunft neue Musik und Live-Auftritte zu bringen. Gott segne euch alle und Gott segne diesen Planeten.“ – Phil Flores (Vocals)

Toxic Grace erschien am 24. Mai 2024 über Steamhammer als CD Digipak Version, LP Version, Download und Stream: https://Evildead.lnk.to/ToxicGrace

Evildead sind:

Phil Flores – Lead Vocals

Albert Gonzales – Lead/Rhythm Guitars

Juan Garcia – Rhythm/Lead Guitars

Rob Alaniz – Drums

Karlos Medina – Bass