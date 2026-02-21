Necrotted: haben neue Single „Origin Of Human Sins“ samt Musikvideo veröffentlicht

Die schwäbische Death-Metal-Band Necrotted startet das neue Jahr mit ihrer brandneuen Single Origin Of Human Sins und der Ankündigung ihres kommenden Studioalbums We Are The Gods That Tear Ourselves Apart, das am 24. April 2026 über Reaper Entertainment erscheint.

Der neue Song liefert eine kraftvolle, politisch aufgeladene Botschaft und zeigt die kritische Sicht der Band auf den modernen Kapitalismus, dargestellt als Ursprung gesellschaftlichen und moralischen Verfalls – in scharfen Metaphern und mit intensiver musikalischer Aggression. Musikalisch zeigt Origin Of Human Sins das gesamte stilistische Spektrum von Necrotted: kompromisslose Slam-Passagen, eingängige Gitarrenriffs, unerbittliche Blast-Attacken und zermalmende Breakdowns.

Das kommende Album wurde von Marco Bayati aufgenommen und gemischt und von Marco Kollenz gemastert – das Ergebnis ist eine kraftvolle und präzise Produktion. Mit dieser Veröffentlichung schärfen Necrotted weiterhin ihren musikalischen und lyrischen Impact und setzt hohe Erwartungen für ihr nächstes Full-Length-Album.