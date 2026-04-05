Necrotted: neues Album „We Are The Gods That Tear Ourselves Apart“ erscheint am 24.04. über Reaper Entertainment

Das Schwabenländle hat außer Spätzle und Maultaschen nicht viel zu bieten? Weit gefehlt, denn die südwestdeutsche Region beherbergt mit Necrotted auch eine der Speerspitzen des deutschen Extreme Metals!

Seit nun mehr 18 Jahren steht die Band wie fast keine andere für mitreißende Melodien bei gleichzeitig gnadenloser Geschwindigkeit und Brutalität und immer einer deutlichen politischen Botschaft in ihren Songtexten und zeigt dabei, wie moderner Blackened Death Metal klingen muss.

Mit dem neuen Album We Are The Gods That Tear Ourselves Apart gehen Necrotted nun den nächsten Entwicklungsschritt und markieren einen weiteren Meilenstein in ihrer Bandgeschichte. Der wie immer als Konzeptalbum angelegte Longplayer wirkt als audiovisuelles Gesamtwerk mit zum Nachdenken anregenden Lyrics noch ausgereifter als seine Vorgänger. Die Band ist erwachsen geworden und weiß genau, was sie sein will. Gekonnt bewegen sich die neuen Songs zwischen Genregrenzen, ohne dass diese Fluidität dabei erzwungen klingt. Death Metal, Black Metal sowie Elemente aus dem Slam und dem Core-Bereich werden zu einer explosiven Mischung angerührt. Donnernde Blastbeats und drückende Slam-Parts, krachende Breakdowns und im Kopf bleibende Gitarrenriffs – nichts davon lässt das neue Album missen. Zu den mehrheitlich in Englisch verfassten Lyrics gesellen sich erneut auch in der deutschen Muttersprache gehaltene Texte und gar lateinische Textpassagen lassen sich dieses Mal entdecken. Vorgetragen werden diese gewohnt ausschließlich mit unmenschlich anmutendem gutturalem Gesang.

We Are The Gods That Tear Ourselves Apart wird im April 2026 über das Label Reaper Entertainment veröffentlicht und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein großes Echo im Bereich des zeitgenössischen Extreme Metals hinterlassen. Mehr Informationen findet ihr hier.

Die 2008 in Abtsgmünd (Baden-Württemberg) gegründete Band gehört nicht erst seit gestern zu einer festen Größe in der Szene und begeistert ihre stetig wachsende Fangemeinde und die Musikpresse sowohl mit ihren musikalischen Veröffentlichungen als auch ihren energiegeladenen Live-Shows. Necrotted haben bereits fünf Alben und und zwei EPs veröffentlicht. Hinzu kommen mehrere hundert Live-Konzerte in verschiedenen Ländern, die das Quintett im Laufe der Jahre absolviert hat.