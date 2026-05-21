Ravaged By The Yeti: enthüllen Lyric-Video zur Titelsingle ihres kommenden Albums „Snowbound Horror“

Hoch oben auf dem Dach der Welt lauert ein gefräßiges Ungeheuer – mit eisbesetztem, vom Wind zerzaustem Fell und tief im Kern eines ewigen Gletschers verborgen –, bereit, seine wilden Reißzähne in menschliches Fleisch zu schlagen: Ravaged By The Yeti präsentieren den tödlich-wuchtigen Titeltrack ihres kommenden neuen Albums Snowbound Horror als nächste Vorab-Single – in Form eines brutalen Lyric-Videos, das auf dem Cover-Artwork basiert.

Das Lyric-Video wurde von Thomas Strater erstellt.

Ravaged By The Yeti Kommentar: Slow, heavy, almost doom-laden riffing with thundering rhythms, enveloped in deep growls“, beschreibt Rogga Johansson den Titeltrack. „This beast of a song is lashing out with a fierce, ice-cold story about being ended by the yeti. Always be wary where you dare to tread!“

Snowbound Horror – Trackliste:

Vengeance In Fur Human Spoil By The Hands Of The Beast As Fangs Go Deep Beast Prey Frozen Stiff They Came Through The Cold Tusk Of The Yeti Death By Icicle Snowbound Horror Land Of Ice And Snow

Das Erscheinungsdatum des zweiten Studioalbums des in Eis gehüllten Death-Metal-Trios ist für den 10. Juli 2026 verplant.

Recording, Mixing & Mastering: Håkan Stuvemark bei Necrotic Audio Productions, Ransta (SE))

Cover-Artwork: Ivan S. Bragin

Layout: Thomas Strater

Verfügbare Formate:

Snowbound Horror wird als limitierte Splatter-Vinyl-LP in Weiß und Rot (250 Exemplare), als schwarze Vinyl-LP sowie als Jewelcase-CD erhältlich sein.

Vorsicht! Das eisige Biest in Weiß ist zurück – und bereit, Köpfe abzureißen. Wenn der Snowbound Horror aus den eisigen Weiten der sturmgepeitschten Gipfel herabsteigt, gibt es kein Entkommen. Mit ihrem zweiten Album liefern Ravaged By The Yeti genau das ab, worauf ihre treue Fangemeinde gehofft hatte, nachdem ihr gefeiertes Debüt Apex Predator die Death-Metal-Welt im Sturm erobert hatte.

Snowbound Horror besticht durch massive Riffs, die von tief gestimmten Saiten herabdonnern, unheimliche Grooves und fesselnde Songs – dargeboten mit triefendem Gore und blutrotem Splatter (ein Blick auf die Vinyl-Edition genügt, um sich davon zu überzeugen). Das Album bietet alles, was sich Fans des Old-School-Death-Metal nur wünschen können. Doch das schwedisch-englisch-amerikanische Trio hat seit seiner ersten Veröffentlichung keineswegs stillgestanden. Indem sie ihre musikalischen Klauen schärften und ihre klanglichen Zähne feilten, sind Ravaged By The Yeti schlichtweg noch größer und besser geworden – und bieten nun noch mehr von all dem, was ihren Sound ausmacht.

Ravaged By The Yeti kehren mit einer neuen Besetzung zurück, die sich am besten als ein Zusammentreffen von Freunden beiderseits des Atlantiks beschreiben lässt – Menschen, die einfach die Leidenschaft für Old-School-Death-Metal teilen:

Der amerikanische Metal-Musiker Michael „Mike“ Borders bediente bereits während der Demo-Jahre der Kultband Massacre den Bass und kehrte auch für deren Wiederbelebung in den frühen 2020er Jahren zurück. Etwa zur gleichen Zeit stieß auch Schwedens „Mr. Death Metal“ – der Gitarrist und Songwriter Rogga Johansson – zu Massacre; und er brachte den britischen Schlagzeuger und Monstrous-Bandkollegen Jon Rudin gleich mit.

Ursprünglich hatten Johansson, der Gitarrist und Sänger Jonny Pettersson sowie der Schlagzeuger Jon Skäre die Band Ravaged By The Yeti im Jahr 2020 gegründet. Die Gruppe konzentrierte sich auf Old-School-Death-Metal, angereichert mit einer Prise Grindcore, sowie auf ein loses Konzept rund um den mythischen Yeti – ein Stil, den sie augenzwinkernd als „Neandertaler-Metal“ bezeichneten. Archäogenetiker, die sich nun mit der Band befassen, schlagen mittlerweile jedoch den Begriff „Denisova-Metal“ vor. Nach ihrem vielumjubelten Debütalbum Apex Predator (2023) löste sich die ursprüngliche Besetzung schließlich auf. Wie sich herausstellt, war es verfrüht, Ravaged By The Yeti bereits als „aufgelöste Band“ abzuschreiben – und die Meldungen über ihr Ende waren stark übertrieben –, denn Johansson hat eine neue Besetzung um sich geschart, um das mächtige Geschöpf aus Eis und Schnee von der „Krone der Welt“ wieder zum Leben zu erwecken.

Mit Snowbound Horror machen Ravaged By The Yeti ihrem Namen alle Ehre; das Album ist ein bösartiges Biest, das seine brutalen Klauen und Reißzähne tief in die Köpfe von Death-Metal-Fans rund um den Globus schlagen wird. Die Gefahr ist real – macht euch bereit für die unwiderstehliche Wucht des Snowbound Horror!

Ravaged By The Yeti sind:

Rogga Johansson – Gitarre, Gesang

Mike Borders – Bass

Jon Rudin – Schlagzeug

Ravaged By The Yeti online:

www.facebook.com/RavagedbytheYeti