Presented by TFM.rocks: Broken Family Fest Vol. 2 am 10.10.2026 im Rothaus Trier

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr im HOT in Koblenz geht das Broken Family Fest in die nächste Runde: Am 10.10.2026 macht das außergewöhnliche Stoner-Underground-Festival Station im Rothaus Trier und bringt die internationale Heavy-, Doom- und Stoner-Rock-Szene in die Moselstadt.

Wir von Time For Metal sind stolz, euch das Festival präsentieren zu dürfen. Gemeinsam mit den Freunden von Vinyl4Charity e. V. ist es Broken Music gelungen, ein hochkarätiges Line-up zusammenzustellen, das Fans von schweren Riffs, psychedelischen Klanglandschaften und staubtrockenen Desert-Vibes begeistern dürfte. Trier darf sich auf ein intensives Festival-Erlebnis mit fünf starken Acts aus dem internationalen Heavy-(Stoner)-Underground freuen.

Das Line-up im Überblick

Temptress – Heavy Doom Rock aus Dallas, Texas

– Heavy Doom Rock aus Dallas, Texas El Saguaro – Psychedelic Blues Rock aus Lissabon

– Psychedelic Blues Rock aus Lissabon Oakfarm – Heavy Blues Rock aus Kiel

– Heavy Blues Rock aus Kiel Submarine On Mars – Instrumental Space Rock aus Hagen

– Instrumental Space Rock aus Hagen Tier – Dark Western Stoner aus Trier

📍 Ort: Rothaus Trier (Gottbillstraße 46, 54294 Trier)

📅 Datum: 10.10.2026

🕔 Einlass: 17:00 Uhr

🎸 Beginn: 18:00 Uhr

🎟️ Tickets:

32 € im Vorverkauf / 38 € Abendkasse

Mit einer stilistisch abwechslungsreichen Mischung aus Doom, Heavy Blues, Psychedelic und Space Rock verspricht das Broken Family Fest Vol. 2 ein Pflichttermin für alle Liebhaber der riffgeladenen Underground-Szene zu werden. Time For Metal wird euch in den kommenden Monaten natürlich weiter begleiten und unter anderem mit einem ausführlichen Vorbericht auf das Festival einstimmen.