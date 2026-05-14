Conjurer: veröffentlichen neues Live-Video „The World Is Not My Home“

Die britischen Metal-Schwergewichte Conjurer haben ein neues Live-Video zu The World Is Not My Home veröffentlicht, das bei ihrer ausverkauften Londoner Headliner-Show im November 2025 im The Underworld aufgezeichnet wurde.
The World Is Not My Home ist das zweite Video ihrer denkwürdigen Performance; es folgt auf die im April erschienene Veröffentlichung von The Searing Glow.
Erlebt Conjurer dieses Jahr live auf Tour in Großbritannien, der EU und Nordamerika:
UK-Tourdaten
13/06/2026 Donington, UK @ Download Festival
22/08/2026 Bristol, UK @ ArcTanGent Festival
EU-Tourdaten
14/05/2026 Alkmaar, NL @ Hal 25
15/05/2026 Leeuwarden, NL @ Neushoorn
16/05/2026 Brussels, BE @ La Botanique
17/05/2026 Tilburg, NL @ Little Devil
19/06/2026 Clisson, FR @ Hellfest
27/06/2026 Bourlon, FR @ Rock In Bourlon
08/08/2026 Josefov, CZ @ Brutal Assault
US-Tourdaten
w/ Sadness, Snooze, & Pains
05/22/2026 US NY New York City @ The Meadows
05/23/2026 US ME Portland @ Geno’s Rock Club
05/24/2026 US MA Boston @ The Rockwell
05/26/2026 US RI Providence @ Alchemy
05/27/2026 CAN QC Montreal @ Cabaret Foufs
05/28/2026 CAN ON Ottawa @Dominion Tavern
05/29/2026 CAN ON Toronto @ Prepare The Ground
05/30/2026 US OH Columbus @ Donatos Basement
05/31/2026 US IL Chicago @ Sleeping Village
06/01/2026 US IN Indianapolis @ Black Circle
06/02/2026 US KY Louisville @ Portal
06/03/2026 US TN Nashville @ DRKMTTR
06/04/2026 US GA Atlanta @ Boggs Social & Supply
06/05/2026 US NC Raleigh @ Chapel Of Bones
06/06/2026 US MD Baltimore @ Motown Ballroom
06/07/2026 US PA Philadelphia @ Kung Fu Necktie
