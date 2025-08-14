Conjurer: kündigen neues Album „Unself“ an

Die britischen Metal Schwergewichte Conjurer melden sich mit Neuigkeiten zu ihrem beeindruckenden dritten Album Unself zurück, das am 24. Oktober über Nuclear Blast Records veröffentlicht wird.

Um diesen Moment zu feiern, hat die Band auch die erste Single aus dem Album veröffentlicht, Hang Them In Your Head. Das Musikvideo kann hier angesehen werden:

Hang Them In Your Head kann hier gestreamt werden: https://conjurer.bfan.link/htiyh.

Conjurer äußern sich dazu: „Unself is a record that we have put everything of ourselves into, in a way that we didn’t think possible for this band. Hang Them… is only the beginning. Thank you all for your patience, we are happy to report that it will be worth the wait.“

Im November werden Conjurer mit Unself auf Tour durch das Vereinigte Königreich und Europa gehen. Die UK-Daten werden von Pijn und Death Goals unterstützt, während die EU-Daten von Frail Body begleitet werden. Alle Tour-Termine findet ihr hier.

Conjurer haben sich seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Mire im Jahr 2018 radikal weiterentwickelt. Ihr zweites Album Páthos aus dem Jahr 2022 brachte ihnen viel Lob und machte sie zu einer der aufregendsten britischen Metalbands. Während sie zahlreiche Auszeichnungen und Nominierungen erhielten, behielt die vierköpfige Band ihre einfache Mission im Blick: schwere Musik zu machen und dabei Spaß zu haben. Anstatt sich auf Politik oder Meinungen zu konzentrieren, nutzen Conjurer das Rampenlicht, um ihre technische Versiertheit und Musikalität zu präsentieren. Sie lebten im Moment und nahmen alles an, was auf sie zukam.

Im Zuge der Neugestaltung ihrer Identität als Band entfalten sich auf Unself eine intensivere, persönlichere Entdeckungsreise für Sänger und Gitarrist Dani Nightingale. Mit 31 Jahren wurde bei ihnen Autismus diagnostiziert, was ihre lang gehegte Selbstwahrnehmung und ihr Platz in der Welt ins Wanken brachte. Unself dokumentiert viel von dem Prozess des Wiederzusammensetzens nach der Diagnose sowie die Erkenntnis, dass sie nicht-binär sind.

Diese Vignetten der Verarbeitung und Selbstverwirklichung finden vor dem Hintergrund einer Gesellschaft statt, die auf eine gläserne, kapitalistische Dystopie zusteuert. Festen Halt zu finden, gelingt vielen von uns nicht – und Conjurer stürzen sich kopfüber in die Erkundung dieser erstickenden neuen gesellschaftlichen Parameter.

In den neun Tracks von Unself liefern Conjurer den gewundenen Post-Metal-Sound, für den sie bekannt sind, haben jedoch ihren Drang gelockert, jeden Moment mit klanglicher Zerstörung zu füllen. Stattdessen haben sie sich darauf konzentriert, Raum zu nutzen, was den Zuhörern etwas Platz zum Atmen gibt und die schweren Elemente umso intensiver erscheinen lässt.

Die Trackliste von Unself findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Ein direkterer, organischer Ansatz beim Songwriting wurde durch die immer stärker werdenden Bindungen innerhalb der Band und das unterstützende Umfeld des Produzenten Joe Clayton ermöglicht. Sie erlaubten sich mehr Zeit als bei jeder vorherigen Aufnahme und widmeten sich Vorproduktionssitzungen, gefolgt von einer verlängerten Aufnahmezeit, um dem Material, das sie geschaffen hatten, gerecht zu werden. Durch das Reduzieren von überflüssigen Elementen früherer Arbeiten konnten sie ihre soliden Songwriting-Fähigkeiten offenbaren, was zu mehr Klarheit und Dynamik führte. Für sie sind Stimmung, der Kern des lyrischen Inhalts und die Musik mehr denn je aufeinander abgestimmt.

Dieses Album ist der Klang von vier Individuen, die mit mehr Zielstrebigkeit leben und infolgedessen mit mehr Zielstrebigkeit schaffen. Unself bietet Gemeinschaft, Katharsis und Verbindung. Conjurer bleiben ihrer ursprünglichen Mission treu – sie haben immer noch Spaß und spielen weiterhin schwere Musik – doch nun ist diese Musik durch die Kraft geprägt, die aus der Öffnung gegenüber anderen entsteht, zunächst innerhalb der Band und jetzt darüber hinaus.

Conjurer sind:

Brady Deeprose | Gitarre, Gesang

Dani Nightingale | Gitarre, Gesang

Conor Marshall | Bass

Noah See | Schlagzeug

Conjurer online:

https://www.facebook.com/conjureruk

https://www.instagram.com/conjureruk/