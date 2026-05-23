Der Weg Einer Freiheit: kündigen europäische Headliner-Tour an

Der Weg Einer Freiheit kündigen für diesen Herbst eine sechzehntägige Europa-Headlinertour an, die vom 16. bis zum 31. Oktober 2026 stattfinden wird. Die Tournee führt durch sieben Länder in Mittel- und Osteuropa, der Alpenregion, Italien und den Benelux-Staaten, wobei eine starke Konzentration an Deutschland-Terminen den Abschluss der Tour bildet.
Die Live-Performance der Band gilt seit Langem als die unmittelbarste Begegnung mit dem eigentlichen Wesen ihrer Musik. Während die Studioalben ein geduldiges Zuhören belohnen, verdichtet die Bühne denselben emotionalen Spannungsbogen zu einem unmittelbaren Erlebnis: Das Wechselspiel aus brennender Aggression und fragilen, melancholischen Passagen entfaltet sich hier mit voller Wucht – verankert vom ersten bis zum letzten Ton durch Tobias Schulers Schlagzeugspiel und Nikita Kamprads tief unter die Haut gehende Gesangsdarbietung. Die Konzerte vergangener Tourneen zeichneten sich durch eine Intensität aus, die den Zuhörer eher nach innen zieht, als sich nach außen zu entladen.
Der Weg Einer Freiheit – European Fall Tour 2026
Special Guests: Conjurer, Brnjsmin
16 Oktober: Dresden, DE @ Groovestation
17 October: Kraków, PL @ Zascianek
18 October: Warsaw, PL @ Mechanik
19 October: Brno, CZ @ Melodka
20 October: Graz, AT @ Explosiv
21 October: Milano, IT @ Q-Hub
22 October: Wörgl, AT @ Komma
23 October: Sion, CH @ Le Port Franc
24 October: Langenthal, CH @ Old Capitol
25 October: Maastricht, NL @ Samhain (without Brnjsmin)
26 October: Cologne, DE @ Essigfabrik
27 October: Marburg, DE @ KFZ
28 October: Bremen, DE @ Tower
29 October: Hanover, DE @ Bei Chez Heinz
30 October: Rostock, DE @ Peter Weiss Haus
31 October: Stuttgart, DE @ Kulturquartier
Tickets: https://derwegeinerfreiheit.de/live/
Die Tour folgt auf die Veröffentlichung von Innern – dem sechsten Studioalbum der Band –, das im September 2025 über Season Of Mist erschien und weitreichende Beachtung bei der Kritik fand. Als Meditation über Leid, Transformation und die persönliche Auseinandersetzung mit sich selbst stellt Innern das introspektivste und kompositorisch weitreichendste Werk der Bandgeschichte dar und bildet seit ihrer Europa-Headlinertour im Herbst 2025 das Fundament ihrer Live-Sets.
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