Der Weg Einer Freiheit: kündigen europäische Headliner-Tour an

Der Weg Einer Freiheit kündigen für diesen Herbst eine sechzehntägige Europa-Headlinertour an, die vom 16. bis zum 31. Oktober 2026 stattfinden wird. Die Tournee führt durch sieben Länder in Mittel- und Osteuropa, der Alpenregion, Italien und den Benelux-Staaten, wobei eine starke Konzentration an Deutschland-Terminen den Abschluss der Tour bildet.

Die Live-Performance der Band gilt seit Langem als die unmittelbarste Begegnung mit dem eigentlichen Wesen ihrer Musik. Während die Studioalben ein geduldiges Zuhören belohnen, verdichtet die Bühne denselben emotionalen Spannungsbogen zu einem unmittelbaren Erlebnis: Das Wechselspiel aus brennender Aggression und fragilen, melancholischen Passagen entfaltet sich hier mit voller Wucht – verankert vom ersten bis zum letzten Ton durch Tobias Schulers Schlagzeugspiel und Nikita Kamprads tief unter die Haut gehende Gesangsdarbietung. Die Konzerte vergangener Tourneen zeichneten sich durch eine Intensität aus, die den Zuhörer eher nach innen zieht, als sich nach außen zu entladen.

Der Weg Einer Freiheit – European Fall Tour 2026

Special Guests: Conjurer, Brnjsmin

16 Oktober: Dresden, DE @ Groovestation

17 October: Kraków, PL @ Zascianek

18 October: Warsaw, PL @ Mechanik

19 October: Brno, CZ @ Melodka

20 October: Graz, AT @ Explosiv

21 October: Milano, IT @ Q-Hub

22 October: Wörgl, AT @ Komma

23 October: Sion, CH @ Le Port Franc

24 October: Langenthal, CH @ Old Capitol

25 October: Maastricht, NL @ Samhain (without Brnjsmin)

26 October: Cologne, DE @ Essigfabrik

27 October: Marburg, DE @ KFZ

28 October: Bremen, DE @ Tower

29 October: Hanover, DE @ Bei Chez Heinz

30 October: Rostock, DE @ Peter Weiss Haus

31 October: Stuttgart, DE @ Kulturquartier

Tickets: https://derwegeinerfreiheit.de/live/

Die Tour folgt auf die Veröffentlichung von Innern – dem sechsten Studioalbum der Band –, das im September 2025 über Season Of Mist erschien und weitreichende Beachtung bei der Kritik fand. Als Meditation über Leid, Transformation und die persönliche Auseinandersetzung mit sich selbst stellt Innern das introspektivste und kompositorisch weitreichendste Werk der Bandgeschichte dar und bildet seit ihrer Europa-Headlinertour im Herbst 2025 das Fundament ihrer Live-Sets.

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