Kalamata: kündigen neues Album „Zenosyne“ an

Mit Zenosyne kehrt das deutsche Psychedelic-Stoner-Rock-Trio Kalamata nach Jahren des Wandels, des Umbruchs und unermüdlichen Tourens zurück – und bricht gleichzeitig zu etwas völlig Neuem auf. Das Album, das am 26. Juni über Copper Feast Records (London/Amsterdam) und Made Of Stone Recordings (Thessaloniki) erscheint, markiert das bislang persönlichste, atmosphärischste und wagemutigste Werk der Band.

Am 21. Mai haben Kalamata ihre erste Single Coming aus dem kommenden Album veröffentlicht.

Coming hier streamen: https://kalamata.bandcamp.com/album/zenosyne

Die Band erzählt uns über den Track: „Coming is the pure essence of Kalamata. Heavy, hypnotic drive with moments of quiet vulnerability.“

Der Titel Zenosyne – jenes Gefühl, dass die Zeit mit zunehmendem Alter immer schneller zu vergehen scheint – bildet den konzeptuellen Rahmen für ein Album, das sich weigert, eine einzige, feste Bedeutung vorzugeben. Die fünf Titel der Tracks eröffnen einen Raum, in dem jeder Hörer seine eigene Geschichte finden kann: das Entschleunigen, das Wertschätzen von Momenten und Menschen, das Nutzen der uns verbleibenden Zeit oder die Konfrontation mit der Unvermeidlichkeit des Wandels.

Zenosyne – Trackliste:

There Is No Coming Back

Alle Songs wurden von Kalamata geschrieben und eingespielt, mit Peter Jaun an der Gitarre, Niki Hosseinian-Sereshki am Bass und Olly Opitz am Schlagzeug. Produziert, aufgenommen und gemischt wurde das Werk von Ingo Bednarek, das Mastering übernahm Role Wiegner von Die Tonmeisterei, während das Foto von Hubert Pawkin stammt und das Artwork von Flora Karger gestaltet wurde.

Aufgenommen Ende 2025, markiert das Album eine Wende in der Herangehensweise der Band. Während die ersten beiden Alben roh, direkt und live eingespielt waren, konzentrierte sich die Band diesmal intensiv auf Details, Klangtexturen und klangliche Experimente. Fuzz-Sounds kollidieren mit fragilen Melodien, schwere Riffs lösen sich in schimmernden Effekten auf, hypnotische Repetitionen weiten sich zu einer cineastischen Größe aus. Das Mastering verleiht dem Album zusätzliche Tiefe, Wärme und eine spürbare physische Präsenz.

Seit dem letzten Album ist viel geschehen. Kalamata tourten quer durch Europa, bewältigten Besetzungswechsel, durchlebten persönliche Krisen und durchschritten schwere Zeiten – doch verloren dabei nie den Glauben an ihre Musik. Zenosyne ist die destillierte Essenz dieser Jahre: ein Fragment gelebten Lebens, eingefangen in Klang.

Kalamata online:

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https://facebook.com/Kalamataband