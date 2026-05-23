Child: veröffentlichen neuen Track „Forgot How To Love“ vom kommenden Album

Child, die Melbourner Schwergewichte des Blues Rock, präsentieren einen groovigen zweiten Vorgeschmack auf ihr mit Spannung erwartetes neues Album Rebirth, das am 26. Juni über Heavy Psych Sounds erscheinen wird.

Hört euch die groovige neue Single Forgot How To Love hier an:

Man nehme die tiefen Emotionen des Blues, den Sound und die rohe Kraft des Hard Rock, die Finesse des Soul und eine Prise Psychedelia der 60er Jahre: Das Ergebnis ist ein tiefgreifendes musikalisches Erlebnis, das direkt ins Mark geht. Das sind Child. Für ihre Kunst, die Pubs, den Alkohol, die endlosen Highways und den Blues zu leben – genau das macht diese Band zu dem, was sie ist. Das Trio aus Melbourne ist ein absolutes Muss für alle, die als Gläubige in der „Electric Church“ zu Hause sind.

Drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres gefeierten Albums Soul Murder haben Child einen weltweiten Plattenvertrag mit Heavy Psych Sounds Records unterzeichnet, um ihr neues Album Rebirth in diesem Sommer herauszubringen. Mit Rebirth markiert die Band einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer kreativen Entwicklung. Sie gehen über ihren etablierten Sound hinaus und legen einen verfeinerten Fokus auf das Songwriting; dabei reduzieren sie das musikalische Beiwerk, um den wahren Kern ihrer Botschaft freizulegen. Das Album fungiert als ungefilterter Dialog mit dem eigenen Selbst – es stellt sich jenen Hindernissen, die unsere Weiterentwicklung blockieren, und fordert die Kraft ein, diese zu überwinden. Es ist ein raues, ehrliches Dokument des Überlebens und der wilden, unvollkommenen Schönheit des Prozesses, zu der Persönlichkeit heranzureifen, die man eigentlich sein soll.

Rebirth – Trackliste:

Woman Like You Forgot How To Love Heavy Load Damned Heart I Tried Cold Shoulder

Rebirth erscheint am 26. Juni auf LP, CD sowie in digitalen Formaten.

Im Schmelztiegel des Melbourner Undergrounds im Jahr 2012 gegründet, ist Child ein Power-Blues-Trio, das die ursprüngliche Wut des Heavy Rock durch eine tiefe, psychedelische und beseelte Blues-Tradition kanalisiert. Oft mit Heavy-Rock-Legenden wie Black Sabbath und der Jimi Hendrix Experience verglichen, schaffen Child ein tiefgreifendes musikalisches Erlebnis, das gleichermaßen roh und kunstvoll gestaltet ist. Die Band hat sich einen beachtlichen Ruf für ihre explosiven und fesselnden Live-Auftritte erarbeitet. Ihre Konzerte werden als eine Art Pilgerreise für jene verehrt, die in der von ihnen so genannten „Electric Church“ – der elektrischen Kirche – ihre Andacht halten; ein Ort, an dem Musik zu einem kraftvollen und gemeinschaftlichen spirituellen Erlebnis wird.

Durch ihr beständiges nationales und internationales Touren haben sich Child zu einer festen Größe in der weltweiten Stoner- und Heavy-Rock-Szene entwickelt. Dennoch bleiben ihre Wurzeln fest in Melbourne verankert – einer Stadt, der sie mit legendären Konzertreihen in Spielstätten wie der ikonischen Cherry Bar ihre Reverenz erwiesen haben. Sie hegen eine intensive Leidenschaft für den Blues, den sie nicht bloß als Genre betrachten, sondern als eine Quelle der Emotionen und als ein Ventil für klangliche Freiheit. Für sie ist jeder Auftritt ein einzigartiger, spontaner Akt – ein Spiegelbild ihres tief verwurzelten Glaubens an die Kraft und Freiheit der Musik. Sie sind unermüdliche klangliche Sucher, die für das Leben auf der Straße, für ihre Verstärker und für die seelenbewegende Intensität ihrer Heavy-Blues-Odyssee leben.

Child sind:

Mathias Northway – Gitarre, Gesang

Rhys Kelly – Bass

Michael Lowe – Schlagzeug

Child online:

https://www.instagram.com/childtheband