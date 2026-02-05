Tons: veröffentlichen am 20.04. ihr neues Album „Stoned Villains“ über Heavy Psych Sounds

Die Turiner Sludge-Metal-Größen Tons melden sich am 20. April mit ihrem lauten und dreckigen vierten Album Stoned Villains über Heavy Psych Sounds zurück und präsentieren bereits jetzt gemeinsam über Doomed & Stoned ihre Debütsingle The Big Bong Theory.

Hört euch die neue Single The Big Bong Theory hier an.

Die Debütsingle The Big Bong Theory ist eine Mischung aus schwerem, langsamem und unerbittlichem Sludge Metal mit psychedelischen Momenten, die in einem Drone-Doom-artigen Finale gipfelt. Die Drums hämmern, die Gitarren sind markerschütternd, während Gingerzillas ätzende, raue Stimme von gigantischen Bong-Sessions erzählt. „This song does major battle damage, with massive monolithic chords, explosive beats, and acid-soaked vocals that are nothing short of vicious. Prepare to be shook“, sagt der Redakteur von Doomed & Stoned.

Eure Lieblings-Weed-Sludge-Metal-Band Tons ist zurück! Ihr viertes Studioalbum Stoned Villains erscheint im April auf Heavy Psych Sounds Records und ist ein echter Kracher! Schon beim ersten Hören haut sie ihr unverwechselbarer Sound um: Sieben Tracks voller brachialem, schwefeligem Doom-Sludge, beeinflusst von den 90ern bis hin zum Turiner Hardcore-Punk – der Szene, in der unsere „Villains“ geboren und aufgewachsen sind. Freut euch auf messerscharfe Riffs, eine seismische Rhythmusgruppe und Gingerzillas Stimme, die ungeschliffene Geschichten von Kiffer- und Essgelüsten erzählt. Die Songs fangen die Stimmung von Tons perfekt ein: eine Band, die sich selbst nicht allzu ernst nimmt und ihre charakteristische, augenzwinkernde Ironie zu ihrer unfehlbaren Stärke macht.

Stoned Villains – Trackliste:

Shirley Temple Ball Hangover The Top Lost In Plantation Intro (Cabin Fever) The Big Bong Theory Darth Vaper Rollercoaster Diet Bombo

Tons, 2009 von Mitgliedern der Turiner Hardcore-Szene (The Redrum, Lama Tematica, NoInfo) gegründet, tauschten bewusst halsbrecherisches Tempo gegen einen gigantischen, in Zeitlupe ablaufenden Angriff – extrem dreckig, ätzend und durchzogen von trockener Cannabis-Weisheit und lokaler esoterischer Mystik.

Von ihrem Debütalbum Musineè Doom Session, Volume 1 (2012) über das brutale Filthy Flowers Of Doom (2018) bis hin zum finsteren und bissigen Hashension (2022) hat Tons noch nie jemanden gefangen genommen. Das unaufhaltsame Quartett teilte die Bühne mit Legenden wie Bongzilla, Unsane, Napalm Death und Church Of Misery und rockte unerbittlich Festivals auf dem gesamten Kontinent (Desertfest, Sonic Blast, Frantic Fest, Venezia Hardcore, HPS Fest).

Mit ihrem neuen Schlagzeuger werden Tons mit ihrem vierten Album Stoned Villains, das im Frühjahr 2026 erscheint und im Mai von einer Japan-Tournee begleitet wird, wieder richtig loslegen und den Sludge-Sound auf Hochtouren zu bringen. Das Album wurde in Turin von Danilo „Dano“ Battocchio im Deepest Sea Studio aufgenommen und gemischt, das Mastering übernahm James Plotkin, Artwork und Grafiken stammen von Steuso.

Tons sind:

Gingerzilla – Bass, Gesang, Synthesizer

Duncan McCrapper – Leadgitarre, Sampler

Stewart J Tanuki – Rhythmusgitarre

Oreste Pennarelli – Schlagzeug

Tons online:

https://www.facebook.com/TONSBAND/

https://www.instagram.com/tonsofweed666/