Sleep Theory: brandneues Musikvideo zu „Words Are Worthless“

Sleep Theory kombinieren energiegeladenen Hardrock und Metalcore mit dem kraftvollen Gesang von Cullen Moore. Von Jelly Roll und David Draiman gelobt, tourten sie bereits mit Shinedown, Falling In Reverse und Beartooth. In weniger als zwei Jahren wurden sie zum fünftmeistgespielten Künstler im Active Rock Radio. Afterglow und die EP Paper Hearts verbinden Heavy Rock mit Pop und R&B und produzieren hymnische Knaller und emotionale Balladen. Von Revolver, Loudwire und Amazon Music als „Artist to Watch in 2025“ gefeiert, sind sie zu einem der größten Durchstarter der Heavy-Musik geworden. Mit Afterglow beweist das Quartett, dass es bereit ist, die nächste Stufe zu erklimmen. Sleep Theory liefern den dynamischen, schweren Bounce und die massiven Vocal-Hooks, die die Rockwelt dringend braucht. Moore ist ein kraftvoller Sänger, der fast alle seine Kollegen übertrifft und an die klassischsten und zeitlosesten Pop-, R&B- und Rock ’n‘ Roll-Sänger der letzten Jahrzehnte erinnert. Sleep Theory treiben sich selbst kreativ immer weiter voran und katapultieren das Genre in neue klangliche Höhen.

Die vierköpfige Breakout-Band Sleep Theory – Sänger Cullen Moore, Gitarrist Daniel Pruitt, Bassist Paolo Vergara und Schlagzeuger Ben Pruitt – hatte ein fulminantes Jahr 2025. Im vergangenen Frühjahr veröffentlichten sie ihr Debütalbum Afterglow, produziert von David Cowell und gemischt von Zakk Cervini (Bring Me The Horizon, Bad Omens, Architects). Das Album, das von Revolver als „aufregende Mischung aus Metalcore, Pop und R&B“ beschrieben wird, ist ihr erstes Album in voller Länge für Epitaph Records und hat bis heute weltweit über 515 Millionen Streams erzielt. Die Band, die von Kerrang! als „eine der überzeugendsten neuen Acts der Heavy-Musik“ gepriesen wurde, begab sich im Sommer auf ihre erste Headliner-Tournee, deren Termine größtenteils ausverkauft waren, und zog außerdem bei jedem Festival, bei dem sie auftrat, die Massen an. Sie waren außerdem auf den Covern von Rock Sound, Kerrang!, Revolver und Outburn zu sehen und sorgten weiterhin für Aufsehen. Nun veröffentlichen sie das Video zu Words Are Worthless aus Afterglow.

Der Song ist eine von Violinen untermalte Powerballade, wie sie nur Sleep Theory komponieren können. Das Video, in dem die Band live zu sehen ist, besticht durch seinen Goth-Noir-Charakter.

Sleep Theory touren den ganzen Sommer über und darüber hinaus.

Sleep Theory | Tourdaten 2026:

18. Februar – Hamburg, DE – Nebel & Gefährlich (Sold Out!)

19. Februar – Berlin, DE – Hole 44 (Sold Out!)

23. Februar – Wien, AT – Flex (Sold Out!)

26. Februar – Zürich, CH – Dynamo

27. Februar – Munich, DE – Technikum (Sold Out!)

01. März – Köln, DE – Carlswerk Victoria (Sold Out!)

Sommerfestivals:

26. Juni – Münster, DE – Vainstream Rockfest

27. Juni – Leipzig – DE – Impericon Festival