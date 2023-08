Sleep Theory: EP „Paper Hearts“ erscheint am 29.09.2023 via Epitaph Records

Sleep Theory-Sänger Cullen Moore, Gitarrist Daniel Pruitt, Bassist Paolo Vergara und Schlagzeuger Ben Pruitt – gaben im Sommer ihr Signing bei Epitaph Records bekannt.

Nun kündigte die Band für den 29. September ihre neue EP Paper Hearts an. Vorbestellen kann man sie ab sofort hier.

Zudem veröffentlichen Sleep Theory das Musikvideo zur neuen Single Gone Or Staying.

“Gone or Staying ist die Bruchstelle in einer Beziehung, die auf Emotionen und gebrochenen Versprechen aufgebaut ist. Es ist der Kampf zwischen dem Wunsch, dass die Dinge funktionieren, und dem Bedürfnis, weiterzuziehen“, erklärt die Band.

Paper Hearts – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Fallout

2. Enough

3. Another Way

4. Gone Or Staying

5. Numb

6. It’s Over

Die Zahlen lügen nicht. Sleep Theorys aktuelle Single Numb folgt auf die Debütsingle Another Way, die im Januar 2023 erschien und innerhalb von 36 Stunden nach Veröffentlichung 500.000 Aufrufe auf TikTok verzeichnete. Zusammen haben die beiden Tracks über 16 Millionen Streams generiert und sind jeweils auf Platz 1 der SiriusXM Octane Charts geschossen, wo sie sich jeweils drei Wochen lang an der Spitze hielten. Die Reaktionen waren so heftig, dass die Band auch für das Artist Accelerator Program von SiriusXM/Pandora ausgewählt wurde und im September Teil der Next Wave Concert Series sein wird. Das alles geschah innerhalb von sechs Monaten.

Doch was wie ein Erfolg über Nacht aussah (oder wie eine „Industriepflanze“, die den Algorithmus ausspielt, wie einige Trolle behaupteten), ist in Wirklichkeit das Resultat einer jahrelangen Entwicklung.

Seitdem er vor einigen Jahren aus der US-Armee ausgeschieden ist, hat Moore sein Leben darauf ausgerichtet, seinen eigenen Weg in der Musikindustrie zu finden. Die aktuelle Inkarnation seiner musikalischen Reise, Sleep Theory, wurde 2019 offiziell gegründet und begann als Studioprojekt, um seine Liebe zu Hardrock, Funk und R&B zu vereinen.

Heute ist Sleep Theory eine vierköpfige Band, die durch ein zufälliges Treffen über Facebook Marketplace entstanden ist, und bereits zwei Nr. 1-Singles veröffentlicht, ihre ersten Shows vor großem Publikum gespielt und frisch bei Epitaph Records unterschrieben hat.

