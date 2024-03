Beartooth – The Surface

Die aus Columbus stammende Metalcore und Modern Metal Band Beartooth ist nicht nur ambitioniert, sondern sie gilt spätestens mit dem letzten Album Below zu Senkrechtstartern in der Szene. Gegründet wurden sie 2012 im Bundesstaat Ohio und blicken auf fünf Studioalben zurück, das letzte Album The Surface soll heute zu unserem Thema werden. The Surface wurde bereits im Herbst 2023 über Rebull Records veröffentlicht, beinhaltet elf kurze Drei-Minuten-Tracks und kommt damit auf eine Spielzeit von 37 Minuten. Das Artwork ist ähnlich modern wie die musikalische Ausrichtung und lässt genug Platz zum Interpretieren.

The Surface erreichte Platz 24 der deutschen Albumcharts und startet mit dem Titeltrack in eine lebhafte wie intensive Session. Viel liegt einmal mehr in der Hand von Sänger Caleb Shomo, der nicht nur vielseitig einsetzbar ist, sondern auch zu 90 Prozent den Unterschied macht. Mit ganz vorne mit dabei ist sein Kollege Oshie Bichar an den Backvocals. Zusammen sorgt das Duo für eine gute Grundstimmung, explosive Momente und einen druckvollen Gesangsausbruch, der den Hörer ohne Probleme an der Stange hält. Die Kollegen an den Instrumenten haben es dadurch unglaublich leicht, selber mal Akzente zu setzen. Die Basis ist unglaublich sauber und lebhaft, daraus resultieren immer wieder Breaks, die dem jeweiligen Track eine geschickte Wandlung gibt. In Sachen Songwriting mischen Beartooth ohne Zweifel ganz oben mit. Modern, elektronisch versetzt, mit alternativen Ausweichmöglichkeiten haben sie in jedem Moment die richtige Antwort parat. The Surface lebt somit nicht nur von den stärksten Nummern Riptide, What’s Killing You und Sunshine!, sondern von einem steinharten Kollektiv, das den Hörer permanent begeistern kann.

