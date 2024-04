Garbage – Bleed Like Me

Die amerikanische Alternative Rock Band Garbage genießt in der Szene einen hohen Stellenwert. Neben ihrer Heimat zählen UK und Deutschland zu ihren erfolgreichsten Ländern. Ihr letztes Werk No Gods No Masters schoss auf Platz sechs der Albumcharts. Aufgrund der großen Nachfrage veröffentlichten Garbage ihr viertes Studioalbum Bleed Like Me zum ersten Mal auf Vinyl. Ursprünglich wurde das Werk im Jahr 2005 veröffentlicht. Neben der Schallplattenversion haben die Produzenten auch auf CD eine starke Version zusammengestellt. Neben dem bekannten Material des Studioalbums gibt es einen guten Schwung Bonusmaterial, welches die Veröffentlichung auf eine Spielzeit von 71:39 Minuten anschwellen lässt. Bleed Like Me war bei seiner Erstveröffentlichung im April 2005 ein Top-5-Albumhit in Großbritannien, den USA, Australien und erreichte Top-Positionen in Europa. Passend, als Vorbote für die drei Konzerte im Juli in Deutschland, können Fans jetzt auf Vinyl zugreifen.

Bad Boyfriend, Run Baby Run und Right Between The Eyes gestalten den Anfang dieses komplexen Re-Releases. Das Artwork hingegen wurde beibehalten und ziert auch die neue Auflage. Bleed Like Me wird in ein rotes Gewand gehüllt. Schlicht, fast zu schlicht, bleibt das Artwork nur schwer im Kopf hängen. Bleed Like Me, Metal Heart oder auch Boys Wanna Fight prägen den Part des ursprünglichen Albums. Auf der zweiten Scheibe warten Remix, eine Akustikversion von Witness To Your Love sowie alternative Versionen. Im Fokus steht einmal mehr Sängerin und Gitarristin Shirley Manson, die das Gesicht von Garbage ist. Mit dem Trio Duke Erikson, Butch Vig und Steve Marker sorgt sie für einen melodischen wie eingängigen Alternative Rock. Für Fans ein spannendes Komplettpaket und eine Möglichkeit, noch mal neu in Bleed Like Me hineinzuspringen.

