Heilung – Lifa Iotungard (Live At Red Rocks 2021)

Artist: Heilung

Herkunft: Deutschland, Dänemark, Norwegen

Album: Lifa Iotungard (Live At Red Rocks 2021)

Genre: Nordic Ritual Folk

Spiellänge: 83:50 Minuten

Release: 09.08.2024

Label: Season Of Mist

Bandmitglieder:

Kai Uwe Faust

Christopher Juul

Maria Franz

Tracklist:

Opening Ceremony In Maidjan Alfadhirhaiti Krigsgaldr Hakkerskaldyr Svanrand Norupo Othan Traust Elddansurin Hamrer Hippyer

Am 09.08.2024 erscheint das neue Livealbum Lifa Iotungard (Live At Red Rocks 2021) der Nordic Ritual Folk Band Heilung über das Label Season Of Mist. Das wird den Vinylsammler wohl in den Ruin treiben, denn neben der CD werden folgende Vinylausgaben verausgabt: Black, Crystal Clear, Silver, Crystal Clear & Black Marbled, Gold & Orange Mixed, Sand-Filled Clear.

Heilung bestehen aus Mitgliedern aus Dänemark, Deutschland und Norwegen. Heilung wurden 2014 von dem in Deutschland geborenen Tätowierer (spezialisiert auf altnordische Tattoos) Kai Uwe Faust und Christopher Juul von der dänisch/norwegischen Progressiv Rock Band Euzen gegründet. Kurze Zeit später stieß mit Maria Franz ein weiteres Bandmitglied von Euzen hinzu. Im Jahr 2015 veröffentlichte die Band ihr Debütalbum Ofnir noch in Eigenregie, auch das 2017 erschienene Lifa (Livemitschnitt vom ersten Liveauftritt der Band auf dem Castlefest) wurde noch in Eigenproduktion veröffentlicht. Ein Jahr später kam der Plattenvertrag mit Season Of Mist zustande, die beiden Alben wurden wiederveröffentlicht, es folgten mit Futha (2019) und Drif (2022) weitere hochgelobte Alben. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte schließt sich an.

Heilung spielen keine Shows. Die Shows von Heilung sind ein schamanisches Ritual. Kai Uwe Faust, Christopher Juul, Maria Franz und der Rest des nordischen Kollektivs führen uns in eine ganz besondere (musikalische) Welt. Heilung verfügen über eine authentische und archaische Instrumentierung, die von Rasseln und Ritualglocken bis hin zu menschlichen Knochen reicht. Der weibliche Gesang von Maria Franz wirkt ätherisch, während der Kehlkopfgesang von Kai Uwe Faust an eine mongolische Gesangsweise erinnert. Christopher Juul verwendet als Gesang ein keifend klingendes Flüstern. Dabei wirkt die ganze Show jedoch niemals primitiv, denn Heilung implementieren subtile elektronische Elemente, die die musikalische Atmosphäre steigern und somit für eine tiefe und vielschichtige Klanglandschaft sorgt.

Lifa Iotungard (Live At Red Rocks 2021) ist der Mitschnitt ihres Rituals im Red Rocks Amphitheater in Morrison, Colorado. Hier entstanden in der Vergangenheit schon einige superbe Livemitschnitte von erstklassigen Künstlern. Nicht nur U2 oder Opeth waren dort, sondern auch weitere erstklassige Bands, deren Auftritte live mitgeschnitten wurden. Das Red Rocks Amphitheater scheint irgendwie ein Garden Of The Titans zu sein, um es einmal mit dem Titel von Opeths Livealbum zu sagen. Und im Garden Of The Titans sind Heilung genau richtig. Die authentische Live-Atmosphäre kommt ganz und voll rüber!

Der Mitschnitt wirkt ekstatisch und kraftvoll. Man kann sich seiner Wirkung einfach nicht entziehen. Weitere Worte zu verlieren, erscheint mir vollkommen unnötig. Der geneigte Fan sollte einfach hineinhören und sich der unnachahmlichen Atmosphäre und Magie dieser Live-Aufnahme hingeben. Taucht ein in das Lifa Ritual von Heilung, welches mit folgendem beschwörendem Opening beginnt: “Remember, we are all brothers. All people, beasts, tree and stone and wind, we all descend from the one great being that was always there, before people lived and named it, before the first seed sprouted.”