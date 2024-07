Barock: AC/DC-Tribute mit spektakulärer Show am 31.08.2024 in Kiel

Die ultimative AC/DC-Tributeband Barock ist wieder mit ihrer spektakulären Mega-Produktion auf Deutschlandtour! Ihr Open-Air-Abschluss wird mit einer besonderen Show am 31.08.2024 im Kieler Amphitheater Krusenkoppel sein.

AC/DC ist die wahrscheinlich am meisten gecoverte Band der Welt. Die Tributeband Barock ist jedoch ausgezeichnet. Sie bringen die zweistündige Show mit großer Nähe zum Original. Sie haben sich absolute Authentizität und Detailtreue auf ihre Fahnen geschrieben. Sänger Dario Cisotto klingt täuschend echt wie Brian Johnson. Das Equipment passt gerade eben in einen 40-Tonner-LKW. Damit sind sie dem Original ganz nahe. Wer also Highway To Hell, T.N.T., Thunderstruck, Hells Bells, For Those About To Rock oder Back In Black der Australier von AC/DC live erleben möchte, muss um die halbe Welt fliegen, um die Originale zu erleben oder er geht zu den Nürnbergern von Barock!

Die Kieler Krusenkoppel ist neben dem Kalkberg in Bad Segeberg die zweitgrößte Freilichtbühne Schleswig-Holsteins mit ca. 2200 Sitzplätzen. Durch das wie ein Amphitheater gebaute Rund hat man von überall einen freien Blick auf die Bühne.

Über hundert Euro für ein Ticket im Rang? Nicht bei Barock! Die Tickets kosten 39,50 Euro (plus Gebühren) ab Reihe sechs. Für 79,50 Euro (plus Gebühren) können VIP-Tickets für Plätze in den ersten fünf Reihen sowie einem Meet & Greet nach der Show gebucht werden.

Die Tickets für die restliche Barock Tour 2024 sind jetzt verfügbar:

Sa. 22.06.2024 – 77880 Sasbach – Open Air

Sa. 20.07.2024 – 48485 Neuenkirchen Steinfurt – Villa Live Open Air

Fr. 02.08.2024 – 06188 Landsberg bei Halle – Freilichtbühne

Sa. 10.08.2024 – 01917 Kamenz – Hutbergbühne

Fr. 30.08.2024 – 21244 Buchholz i.d. Nordheide – Open Air

Sa. 31.08.2024 – 24103 Kiel – Freilichtbühne Krusenkoppel