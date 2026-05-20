Limp Bizkit: kommen im Juni 2026 für zwei Deutschland-Shows nach Mönchengladbach und Berlin

Limp Bizkit kommen 2026 nicht nur für die bereits ausverkauften Festivals Rock Am Ring und Rock Im Park nach Deutschland, sondern haben zusätzlich zwei exklusive Headliner-Konzerte angekündigt – in Mönchengladbach und Berlin. Nachdem die Band um Frontmann Fred Durst schon im vergangenen Jahr große Arenen ausverkauft hat, kehrt sie im Juni mit ihrer intensiven Bühnenshow zurück.

Bei der Show in Mönchengladbach unterstützt Ecca Vandal die Band, während in Berlin Igorrr als Special Guest dabei ist. Den Auftakt beider Abende übernimmt DeathbyRomy.

Termine:

23.06.2026 – Mönchengladbach, SparkassenPark mit Ecca Vandal und DeathbyRomy

24.06.2026 – Berlin, Parkbühne Wuhlheide mit Igorrr und DeathbyRomy