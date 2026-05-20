Nerved: haben die Single „I Rise“ aus dem aktuellen Album „Kompromat“ veröffentlicht

Die schwedische Industrial-Metal-Band Nerved hat mit I Rise die Single ihres vierten Studioalbums Kompromat vorgestellt. Das Album erschien am 24.04.2026 und markiert ein neues Kapitel in der Entwicklung der Band.

Mit I Rise präsentieren Nerved ihren charakteristischen Sound aus mechanischer Präzision, roher Energie und emotionaler Tiefe. Treibende Gitarrenriffs und eine kompromisslose Rhythmussektion treffen auf eine dynamische Songstruktur, die zwischen intensiver Härte und atmosphärischen, fast traumartigen Passagen wechselt.

Besonders im Mittelpunkt steht die eindringliche Gesangsleistung von Petra Kvännå, die kraftvolle und verletzliche Momente gleichermaßen transportiert. Dadurch entwickelt der Track nicht nur enorme Wucht, sondern auch eine spürbare emotionale Ebene.

Das neue Album Kompromat enthält sowohl neu eingespielte Songs aus dem früheren Repertoire der Band als auch bislang unveröffentlichtes Material. Unterstützt wurde die Produktion von mehreren renommierten Gastmusikern, die dem Werk eine neue klangliche Identität verleihen sollen.

Mit I Rise unterstreichen Nerved erneut ihre Fähigkeit, industrielle Härte mit melodischer Eingängigkeit und cineastischer Atmosphäre zu verbinden. Dabei bleibt die Band ihrem musikalischen Kern treu und entwickelt ihren Sound konsequent weiter.

Die Mitglieder von Nerved bringen jahrzehntelange Erfahrung aus der schwedischen Musikszene mit. Verbindungen bestehen unter anderem zu Projekten und Bands wie Devilicious, Stillborn, Mary Beats Jane, The Guild und The Hardrock Choir. Darüber hinaus reichen die musikalischen Verbindungen der Musiker bis in die internationale Popwelt rund um Max Martin.

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